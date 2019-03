Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán Viktor menekültpolitikájáról a Mércének adott rövid interjújában beszélt. ","shortLead":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán...","id":"20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97fc47-1215-4285-8ceb-ffda3e332d30","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Orbánról kérdezték az Én, Daniel Blake Arany Pálma-díjas filmrendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bérfeszültség, megszorítások, a cafeteria átalakítása is rossz irányú folyamatok beindulásához vezetett Zuglóban, 24 óvoda levélben fordult emiatt az önkormányzathoz. A terület már most sem vonzó a fiatal munkavállalóknak, és megindult a távozás is: a jobb megélhetés miatt többen távoznak a pályáról. Update: az önkormányzat szerint folyamatosak a tárgyalások az óvodavezetőkkel a helyzet rendezéséről, a gondok fő oka pedig a kormány intézkedéseiben keresendőek. \r

