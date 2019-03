Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató ajánlatának dupláját kérik.","shortLead":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató...","id":"20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b0f3-5c1f-4b1d-ae81-f8698a2d517e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","timestamp":"2019. március. 06. 18:44","title":"Egész jövő héten sztrájkolhatnak egy oroszlányi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","shortLead":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","id":"20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c9063-c1d7-49ee-8a84-d038355e4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","timestamp":"2019. március. 05. 17:41","title":"Fát döntött a szél a vasúti felsővezetékre, több százezer forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","shortLead":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","id":"20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd6cd-f7e4-4ca7-8676-48f65212dce5","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","timestamp":"2019. március. 06. 16:29","title":"Bezáratta az önkormányzat éjszakára az Auróra pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT (Trinitrotoluol) szivárog a belgiumi Knokke-Heist üdülőváros partjainak közelében – közölte a Belga Királyi Természettudományi Intézet (RBINS) jelentésére hivatkozva a belga sajtó kedden.","shortLead":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT...","id":"20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca40565-3390-46c2-9f65-4e0d3a85b57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","timestamp":"2019. március. 05. 21:22","title":"TNT szivárog a tengerbe Belgium északi partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak tovább kellene csökkentenie az szja-t.","shortLead":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak...","id":"20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0d72a8-d143-4fdf-893c-818799da27c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2019. március. 06. 06:57","title":"Matolcsy: 5-6 nagybank lenne elég a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","shortLead":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","id":"20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174855c3-b079-4170-a96b-cb47ef111fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","timestamp":"2019. március. 06. 18:39","title":"Magán-űrrepülőteret építenek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor keletkezett 23 milliós kára az MTVA-nak. Ungár Péter perelni fog ezért.\r

\r

","shortLead":"Döntés-előkészítő és büntetőeljárási anyag, ezért nem mondja meg tételesen, miből állt össze a decemberi tüntetésekkor...","id":"20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36745-89fc-4462-ba67-f2ca55d295d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Titok_az_MTVA_szerint_hogy_mibol_jott_ossze_a_szekhaztuntetesek_23_millios_kara","timestamp":"2019. március. 07. 12:41","title":"Titok az MTVA szerint, hogy miből jött össze a székháztüntetések 23 milliós kára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]