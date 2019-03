Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között és március 15-én is együtt ünnepelnek. ","shortLead":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen...","id":"20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9fce6-a89e-44b9-97f1-ad4f4166c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 16:42","title":"Miskolcon is közös polgármester-jelöltet állít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","shortLead":"Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem. ","id":"20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2719ea2c-a52e-4dc9-9c01-1ef526dc51d5","keywords":null,"link":"/velemeny/20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol","timestamp":"2019. március. 06. 10:20","title":"TGM: Kivágni Orbánt Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax Amsterdamtól, és ezzel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A meccs után a Real védője, Carvajal úgy fogalmazott: a szezonjuk eddig \"egy darab szar\".","shortLead":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax...","id":"20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbe91c-d4d5-44b6-b3dd-1fe511ea1d0d","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","timestamp":"2019. március. 06. 12:04","title":"Kitépték a szívét, az évszázad vereségét szenvedte el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb szuperhősfilmnek az is, ahogy párba áll Samuel L. Jacksonnal, és ők ketten marháskodva előhívják a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi haverfilmjeinek hangulatát. De a Marvel Kapitány így is csak arra jó, hogy a rajongók kihúzhassák vele a Bosszúállók: Végjátékig. Kritika.","shortLead":"Brie Larson, a Marvel-filmek első női címszereplője ragyog, elégségesen vagány, és kifejezetten jót tesz a legújabb...","id":"20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4734297d-5eac-42b2-8bf9-a45eaf4d4be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2b7b62-1b7c-49ba-881a-46403839282a","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Brie_Larson_legalabb_olyan_meno_vadaszpilotanak_mint_Marvel_kapitanynak","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Egy nő, aki legalább olyan menő vadászpilótának, mint Marvel Kapitánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész hétfő reggel lett öngyilkos essexi otthonában.","shortLead":"A zenész hétfő reggel lett öngyilkos essexi otthonában.","id":"20190305_Elokerult_az_utolso_fenykep_a_Prodigy_frontembererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93b49f7-297e-4868-9558-44d150e5b69e","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Elokerult_az_utolso_fenykep_a_Prodigy_frontembererol","timestamp":"2019. március. 05. 09:09","title":"Előkerült az utolsó fénykép a Prodigy frontemberéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett áldozatul. Így ismaradt még 28 működő politikai szervezet.\r

\r

","shortLead":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett...","id":"20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017897f8-a21b-4b9b-aca4-08cdeac27f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 06. 19:41","title":"A mauritániai kormány feloszlatott 76 pártot az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja. Sokezren az ellenük harcoló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd-arab ernyőszervezet fogságába kerültek. A menekülők nagy többsége nő és gyerek.\r

\r

","shortLead":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja...","id":"20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072235b-cf1b-42ae-a5ad-d22b3c741286","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","timestamp":"2019. március. 06. 20:12","title":"Több ezer Iszlám Állam-fegyveres került fogságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d","c_author":"","category":"elet","description":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","shortLead":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","id":"20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d1c0ac-5d17-48ac-95f9-984e70ef2174","keywords":null,"link":"/elet/20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","timestamp":"2019. március. 05. 14:32","title":"A Chanel bemutatta a februárban elhunyt Karl Lagerfeld utolsó kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]