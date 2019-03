Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Harminchét ország összesen 7500 politikusának weboldalát vizsgálták meg egy átfogó, nemzetközi kutatásban. Kiderült, ötből három közszereplő nem tartja fontosnak a ma már alapvetőnek tekinthető titkosítást, azaz a honlapra látogatók védelmét. A hazai politikusok esetében sokkal rosszabb a helyzet, a biztonsági kutatók a legrosszabbak között emelték ki Magyarországot.","shortLead":"Harminchét ország összesen 7500 politikusának weboldalát vizsgálták meg egy átfogó, nemzetközi kutatásban. Kiderült...","id":"20190307_magyar_politikusok_weboldalai_biztonsagos_bongeszes_https_titkositas_ssl_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9f6662-6da4-4abd-9274-c570f3c25d81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_magyar_politikusok_weboldalai_biztonsagos_bongeszes_https_titkositas_ssl_tanusitvany","timestamp":"2019. március. 07. 11:10","title":"10-ből 9 magyar politikus elbukott a vizsgán: isten óvja azokat, akik az oldalaikra tévednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","id":"20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f80314-e227-44d2-9271-bac7b1ae1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","timestamp":"2019. március. 05. 15:53","title":"Eltemették Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd64dfe-2fc3-42d2-a4bb-d3136151615a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Carlos Tavarest, a PSA elnökét kérdezték arról, egymásra találhat-e a francia konszern és az FCA, Fiat-Chrysler-csoport? ","shortLead":"Carlos Tavarest, a PSA elnökét kérdezték arról, egymásra találhat-e a francia konszern és az FCA...","id":"20190307_fiat_peugeot_citroen_fca_psa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd64dfe-2fc3-42d2-a4bb-d3136151615a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d68d8e-0dc4-4357-bcd8-ee91f11197e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_fiat_peugeot_citroen_fca_psa","timestamp":"2019. március. 07. 12:39","title":"A Fiat-Peugeot-Citroen lesz a következő nagy szövetség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót is küldött a begipszelt infúziós állványról.","shortLead":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót...","id":"20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae06ce-47c4-488b-a45a-9fdb3e1c2733","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","timestamp":"2019. március. 06. 11:27","title":"Begipszelték a törött infúziós állványt az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három országban többségbe kerültek azok, akiknek egy percre sem kell felállni munka közben.","shortLead":"Három országban többségbe kerültek azok, akiknek egy percre sem kell felállni munka közben.","id":"20190306_Alig_van_orszag_ahol_tobben_vegeznek_kemeny_fizikai_munkat_mint_nalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07654-4a31-4abe-89e9-b7e117ed4574","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Alig_van_orszag_ahol_tobben_vegeznek_kemeny_fizikai_munkat_mint_nalunk","timestamp":"2019. március. 06. 06:45","title":"Alig van ország, ahol többen végeznek kemény fizikai munkát, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e85f0-b935-4574-a70f-82a402527f9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a kormány mostanában előszeretettel bírálja az ellenzéki pártok korábbi antiszemita megnyilvánulásait, az Emmi most megbízta azt a Domonkos Lászlót egy irodalomtörténeti könyv megírásával, aki legendás alaknak nevezte a fehérterror idején antiszemita tömeggyilkosságokat elkövető Héjjas Ivánt. Domonkos korábban az egekbe dicsérte Kásler könyvét. \r

\r

","shortLead":"Bár a kormány mostanában előszeretettel bírálja az ellenzéki pártok korábbi antiszemita megnyilvánulásait, az Emmi most...","id":"20190306_Antiszemita_tomeggyilkost_feldicsero_ujsagirot_bizott_meg_az_Emmi_egy_irodalomtorteneti_konyv_megirasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5e85f0-b935-4574-a70f-82a402527f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3193f1-26aa-4cdd-b961-82d86f9c5f3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Antiszemita_tomeggyilkost_feldicsero_ujsagirot_bizott_meg_az_Emmi_egy_irodalomtorteneti_konyv_megirasaval","timestamp":"2019. március. 06. 17:39","title":"Antiszemita tömeggyilkost feldicsérő újságírót bízott meg az Emmi egy irodalomtörténeti könyv megírásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de bocsánatot nem kérnek, és persze migráció és Soros. ","shortLead":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de...","id":"20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec6e028-6c2c-4ce5-bd9d-8642562d8481","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","timestamp":"2019. március. 06. 15:09","title":"Ez a Fidesz válasza a Weber ultimátumára: a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke szerint nagyobb a tét a mostani EP-választáson, mint eddig, az uniónak csak nagy jelentőségű ügyekkel szabad foglalkoznia.\r

\r

","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke szerint nagyobb a tét a mostani EP-választáson, mint eddig, az uniónak csak...","id":"20190306_Merkel_utodja_szerint_Europanak_nem_szabad_a_nagyhatalmak_jatekszereve_valnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18993443-17eb-4b88-a536-1ff6b464c5cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Merkel_utodja_szerint_Europanak_nem_szabad_a_nagyhatalmak_jatekszereve_valnia","timestamp":"2019. március. 06. 19:55","title":"Merkel utódja szerint Európának nem szabad a nagyhatalmak játékszerévé válnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]