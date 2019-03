Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","shortLead":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","id":"20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef416d0-98ef-4182-9cf6-c858ac7b406c","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","timestamp":"2019. március. 08. 10:16","title":"Kvízműsorral tér vissza a képernyőre Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung új csúcstelefonjára igényt tartók száma.","shortLead":"Mintha csak megismétlődne az, ami tavaly az akkori iPhone-okkal történt: egyelőre alulmúlta a várakozásokat a Samsung...","id":"20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081e0910-19d0-498f-acfd-b1da8a1fc9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_s10_elso_napi_regisztracio","timestamp":"2019. március. 07. 18:03","title":"Valami nem stimmel: így fogadták a Samsung hazájában a Galaxy S10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100 lovas autó is.","shortLead":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100...","id":"20190307_dodge_charger_tortenet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf729e-7958-48f9-ab7d-0a9d94e45ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_dodge_charger_tortenet_video","timestamp":"2019. március. 07. 14:40","title":"Tömény, V8-as hangokkal kísért videón a Dodge Charger története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","shortLead":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","id":"20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183150d4-02c2-4660-9319-2d7e728dcd34","keywords":null,"link":"/sport/20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. március. 07. 09:59","title":"Visszatér Pat Cortina, most a női hokisokat vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh Nemzeti Filharmonikusokkal kiegészülve.","shortLead":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh...","id":"20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177d9d14-9882-4bbe-a711-9e93e87edeaf","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. március. 08. 09:45","title":"Budapestre jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","shortLead":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","id":"20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935b7421-9172-4d74-89f5-9e271ebda4cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","timestamp":"2019. március. 07. 21:19","title":"Vizsgálat indult a Manchester City ellen a pénzügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó szakpszichológus, akivel az egészséges és az egészségtelen evésről, az evési problémáink mögött meghúzódó lelki okokról beszélgettünk. ","shortLead":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó...","id":"20190307_Sokan_felnek_az_evestol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c46cd2-58a1-4403-af9e-4cee8845c48c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190307_Sokan_felnek_az_evestol","timestamp":"2019. március. 07. 12:15","title":"„Sokan félnek az evéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c43111-b34c-4504-a365-a9a97d0c9c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északnyugati harmadában egyes, Vas megyében kettes fokozatú figyelmeztetést adtak ki a megerősödő szél miatt csütörtökre.","shortLead":"Az ország északnyugati harmadában egyes, Vas megyében kettes fokozatú figyelmeztetést adtak ki a megerősödő szél miatt...","id":"20190307_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06c43111-b34c-4504-a365-a9a97d0c9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8b31e-6c1b-4a47-83ff-3606cc59e233","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","timestamp":"2019. március. 07. 09:11","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]