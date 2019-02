Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmagyarázta Balmazújváros képviselője, hogy miért futballistákat költöztettek be az önkormányzati bérlakásokba.","shortLead":"Elmagyarázta Balmazújváros képviselője, hogy miért futballistákat költöztettek be az önkormányzati bérlakásokba.","id":"20190225_Tiba_Istvan_nem_raszorultsagi_alapon_ad_lakast_az_onkormanyzat_inkabb_kapjon_egy_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdc361a-3e15-4bcf-b7e4-a6bedb067e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Tiba_Istvan_nem_raszorultsagi_alapon_ad_lakast_az_onkormanyzat_inkabb_kapjon_egy_focista","timestamp":"2019. február. 25. 07:06","title":"Tiba István: Nem rászorultsági alapon ad lakást az önkormányzat, inkább kapjon egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt szolidaritást vár Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől – mondta Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje a Der Tagesspiegel című német lap keddi számában a migrációval foglalkozó új magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Európai Néppárt szolidaritást vár Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől – mondta Manfred Weber, az EPP európai...","id":"20190226_Vegre_megszolalt_Weber_mit_var_el_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ec7a3c-6f5c-47ba-8a08-56ebb55573a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Vegre_megszolalt_Weber_mit_var_el_Orbantol","timestamp":"2019. február. 26. 10:40","title":"Végre megszólalt Weber, mit vár el Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett innen felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra a diákok.","shortLead":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett...","id":"20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b6d9e2-40b1-4632-baef-635c9dba878c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","timestamp":"2019. február. 26. 07:57","title":"Felvételi nélkül mehetne egyetemre az, aki elvégzi a technikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","shortLead":"Megszűnt a trolivégállomás az Arany János utcánál, a trolik a főúton próbálnak visszafordulni.","id":"20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb55e65-8428-4c03-b98d-5de91cf6cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeecd77-03a1-4998-9b6b-764519d9c0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_trolibusz_fordulo_bajcsy_zsilinszky","timestamp":"2019. február. 25. 12:33","title":"Kész tragédia, amit a trolik művelnek a Bajcsy-Zsilinszky út közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","shortLead":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","id":"20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a72dcf-ea04-4e4f-8a78-602a1de545d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","timestamp":"2019. február. 25. 15:53","title":"Kövér meghallotta Vadai kérdésének a címét, és egyből visszautasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára. A vállalat szerint megoldásával a reaktív működés helyett adatalapú, prediktív működésre nyílik lehetőség. Ez egyik oldalról javíthatja az ügyfélélményt, másik oldalról optimalizálja a költségeket.","shortLead":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára...","id":"20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1d691-abfc-4865-8b7e-8d92a0056f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. február. 24. 14:03","title":"Még azelőtt megszólal majd a csengő a mobilszolgáltatónál, mielőtt az ügyfél érezné, hogy baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]