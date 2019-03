Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","shortLead":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","id":"20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2038ddb8-72e9-4619-a88b-bfef17426712","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","timestamp":"2019. március. 11. 13:45","title":"Látott már csimpánzt gördeszkázni? Ha nem, most bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ecda75-8901-478f-ac37-3940042d6e6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban lesz. ","shortLead":"Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban...","id":"20190311_bmw_1_es_sorozat_frankfurti_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ecda75-8901-478f-ac37-3940042d6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c11e6-9d03-41fc-9022-cb04f35dfa4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_bmw_1_es_sorozat_frankfurti_autoszalon","timestamp":"2019. március. 11. 20:06","title":"Elárulták, miért lesz vége a hátsókerék-hajtású 1-es BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","shortLead":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","id":"20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bef45-d686-4194-abbc-8d82a24dc6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","timestamp":"2019. március. 10. 13:40","title":"Most éppen felértékelődik a NATO szerepe Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele minden igényt kielégítő nagyinterjú, amiben elhangzott, gyerekként zaklatta egy pap.","shortLead":"Életmű-kiállítása nyílt nemrég a magát autodidakta művésznek valló Bukta Imrének. Ebből az apropóból készült vele...","id":"20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac93997-1240-4638-875f-5ef1a5c67637","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Bukta_Imre_festomuveszt_gyermekkoraban_zaklatta_egy_pap","timestamp":"2019. március. 11. 14:43","title":"Bukta Imre festőművészt gyermekkorában zaklatta egy pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21850dc8-792b-49b1-a4fe-9f45a1ff5f6f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Milyen érzés kilépni egyedül a Linkin Park rajongói elé? Mi fog történni a budapesti koncerten? Chester Bennington öngyilkossága után túl van-e már a gyászidőszakon a zenekar nemrég szólókarrierbe kezdett alapítója? Mike Shinodával beszélgettünk.","shortLead":"Milyen érzés kilépni egyedül a Linkin Park rajongói elé? Mi fog történni a budapesti koncerten? Chester Bennington...","id":"20190311_Mike_Shinoda_a_Linkin_Park_frontemberenek_ongyilkossagarol_nem_a_zeneiparral_van_baj_hanem_az_egesz_vilaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21850dc8-792b-49b1-a4fe-9f45a1ff5f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9107b148-bf76-47fb-bbac-715622622aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190311_Mike_Shinoda_a_Linkin_Park_frontemberenek_ongyilkossagarol_nem_a_zeneiparral_van_baj_hanem_az_egesz_vilaggal","timestamp":"2019. március. 11. 20:00","title":"Mike Shinoda a Linkin Park frontemberének öngyilkosságáról: Nem a zeneiparral van baj, hanem az egész világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március elején leégett egy magyar étterem Oregon államban. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra nyithasson a Novak's Hungarian Restaurant.","shortLead":"Március elején leégett egy magyar étterem Oregon államban. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra...","id":"20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba5651f-84d6-406e-8e50-e612d9b625ec","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","timestamp":"2019. március. 10. 22:07","title":"Lángok martalékává lett egy oregoni magyar étterem, a helyiek összefogtak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant és kigyulladt egy helyi busz - jelentette a helyi sajtó.","shortLead":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant...","id":"20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adaa404-a2c8-4c35-b11d-d9b717e96774","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","timestamp":"2019. március. 10. 14:24","title":"Felrobbant és lángba borult egy csuklós busz Stockholm belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]