Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek addig sem tétlenkednek.","shortLead":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek...","id":"201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd644c-28e5-4de4-924a-97c5ebf4773d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","timestamp":"2019. március. 10. 14:00","title":"Iszonyatos verseny van, hogy ki csinálja meg elsőként „a videójátékok Netflixét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","shortLead":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","id":"20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd9560f-7dab-4e3e-b5df-4e9df76ea4fb","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Két perccel késte le a vasárnap lezuhant etióp gépet egy görög utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István.","shortLead":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült...","id":"20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfe3ba-18a0-420c-bedb-c7ce0422d00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","shortLead":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","id":"20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62e224-bbe6-4918-9a15-7240dd5b31a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Videó: annyira nézte egy autós Trump elnök konvoját, hogy majdnem nekihajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant és kigyulladt egy helyi busz - jelentette a helyi sajtó.","shortLead":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant...","id":"20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adaa404-a2c8-4c35-b11d-d9b717e96774","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","timestamp":"2019. március. 10. 14:24","title":"Felrobbant és lángba borult egy csuklós busz Stockholm belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]