[{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást nehezen lehetett volna kitalálni” – véli egy gyakorló pedagógus.","shortLead":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást...","id":"20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8f5f8-652a-4ead-a7f4-95aca0632aaf","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","timestamp":"2019. március. 11. 17:10","title":"„Az életpályamodell tantestületeket vert szét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7cd90f-0b8e-4c0c-baa6-b4b4afaee0a2","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Rekordidő alatt fogytak el a jegyek az idei Pilvakerre. A műfajt hatalmas rajongás övezi, az egyik show-hoz készített dal három évvel ezelőtt tananyag lett. Hogyan készül a műsor? Ki dönt a dalokról és a versekről? Kritizálják-e az alkotókat a feldolgozásokért? Interjú Papp Szabival és Kautzky Armanddal.","shortLead":"Rekordidő alatt fogytak el a jegyek az idei Pilvakerre. A műfajt hatalmas rajongás övezi, az egyik show-hoz készített...","id":"20190312_Pilvaker_Kautzky_Armand_Papp_Szabi_musor_feldolgozas_Arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e7cd90f-0b8e-4c0c-baa6-b4b4afaee0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4745182-bf00-4fe8-a698-cea3eac1b8f1","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Pilvaker_Kautzky_Armand_Papp_Szabi_musor_feldolgozas_Arena","timestamp":"2019. március. 12. 11:05","title":"Pilvaker előtt: Meglepődnék, ha paradicsommal dobnának meg, mert Petőfi úr ezt nem így írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d2114e-ae31-46be-90d6-e6c212b43f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ez volt az exfocista életének egyik legkínosabb tíz perce. ","shortLead":"Valószínűleg ez volt az exfocista életének egyik legkínosabb tíz perce. ","id":"20190312_James_Corden_David_Beckham_atveres_szobor_leleplezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d2114e-ae31-46be-90d6-e6c212b43f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a28935-de14-414d-81eb-56ccf17033ec","keywords":null,"link":"/elet/20190312_James_Corden_David_Beckham_atveres_szobor_leleplezes","timestamp":"2019. március. 12. 14:21","title":"James Corden miatt David Beckhamen röhög a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","shortLead":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","id":"20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c9f1bd-92c5-4f95-9f76-a1b794eedb4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","timestamp":"2019. március. 12. 09:54","title":"A Kúria szerint sem vizsgálhatók a Juncker-ellenes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák rögzítették, a tettest gyorsan sikerült őrizetbe venni, aki azóta előzetes letartóztatásban volt.","shortLead":"Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák...","id":"20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d43a7f92-151c-4525-b1db-05becc004320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec06852-a0bf-4b11-a06e-478b103c0c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Eletfogytiglant_kapott_a_no_aki_a_bukaresti_metro_ele_lokott_egy_fiatalt","timestamp":"2019. március. 12. 16:58","title":"Életfogytiglant kapott a nő, aki a bukaresti metró elé lökött egy fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","shortLead":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","id":"20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d937838-f638-41ab-83d8-0cdbeb7fd2f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","timestamp":"2019. március. 11. 07:37","title":"Több légitársaság is betiltotta a Boeing-737-8 MAX gépek repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","shortLead":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","id":"20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62e224-bbe6-4918-9a15-7240dd5b31a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Videó: annyira nézte egy autós Trump elnök konvoját, hogy majdnem nekihajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]