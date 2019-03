Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","shortLead":"A romániai magyar politikus, Olosz Gergely ellen korábban nemzetközi körözést adtak ki. ","id":"20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fb9ae1-654b-446c-89b6-1ae09e86b662","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_Elkaphattak_a_magyar_rendorok_a_korozott_volt_RMDSZszenatort","timestamp":"2019. március. 15. 16:22","title":"Elkapták a magyar rendőrök a körözött volt RMDSZ-szenátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke a következő két napban.","shortLead":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke...","id":"20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba9105-c228-415c-b2f1-6e86341fa3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","timestamp":"2019. március. 16. 11:14","title":"Vasárnap 20 fok is lehet, hétfőn a felének is örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","shortLead":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","id":"20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071541f-8ece-4c2f-9591-16ee818e86e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","timestamp":"2019. március. 15. 14:18","title":"Most ünnepelje ki magát, később többfelé is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","shortLead":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","id":"20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e04af6-558f-45e3-983a-46a614ed97b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","timestamp":"2019. március. 17. 08:37","title":"Szlovák elnökválasztás: Caputová kapta a legtöbb szavazatot, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban zajló négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix...","id":"20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491388f-2668-4a88-8d6b-209b5ede42e2","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Osszejott_a_noi_kezilabdasoknal_a_csucsdonto_a_kupaban","timestamp":"2019. március. 16. 17:55","title":"Összejött a női kézilabdásoknál a csúcsdöntő a kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ugyanis nem szólalt fel az ellenzéki rendezvényen március 15-én. Erről az \"apróságról\" be is számolt a közösségi oldalán, utalva a kormánymédia hitelességi gondjaira.","shortLead":"A politikus ugyanis nem szólalt fel az ellenzéki rendezvényen március 15-én. Erről az \"apróságról\" be is számolt...","id":"20190316_Szel_Bernadett_unnepi_felszolalasat_is_ekezte_a_Lokal_de_volt_egy_kis_bokkeno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d87cd-e2b5-4362-a061-69ce45c7e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Szel_Bernadett_unnepi_felszolalasat_is_ekezte_a_Lokal_de_volt_egy_kis_bokkeno","timestamp":"2019. március. 16. 12:38","title":"Szél Bernadett ünnepi felszólalását (is) ekézte a Lokál, de volt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]