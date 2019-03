Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","shortLead":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","id":"20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e4886-6f45-42eb-a952-868f72c0d5f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. március. 16. 22:13","title":"Ellopott szavazóurna miatt csúszik a szlovák elnökválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

