Elpusztult Szása, a budapesti állatkert kistigrise

Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert négy hónapja született kistigrise.

A tavasszal született hím szibériai tigris néhány nappal ezelőtt lett rosszul, miközben húgával, Lénával játszott a kifutóban. Mint kiderült, epilepsziás rohama volt, majd agyvérzést is kapott. Az elvégzett vizsgálatok alapján a gondozók már hétfőn arról számoltak be, hogy „sajnos nem vagyunk túl a nehezén, kérdéses Szása gyógyulása”. A kölyök állapota keddre tovább romlott, sem járni, sem enni nem tudott, a gyógyszeres kezelés dacára pedig újra és újra epilepsziás rohamai lettek, amelyek miatt végül „az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő nála”.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” – olvasható az állatkert közleményében.