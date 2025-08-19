Végképp kitörölték a Matolcsy-korszakot Mészáros Lőrinc bankjából

Az utolsó tulajdonosi kapcsolat is megszakadt a Mészáros Lőrinc fennhatósága alatt álló, a magyar piacon a második legnagyobb MBH Bank és a Matolcsy Ádám – az exjegybankelnök fia – üzleti köreihez tartozók között. Amint azt a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétette: a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. részesedése immár nulla. Az alapkezelő főképpen a kis Matolcsy bizalmasaként ismert Száraz István érdekeltségében áll, és az általa kezelt magántőkealapokon keresztül pár héttel ezelőtt még hozzávetőleg 23 százalékos részesedése volt az MBH-ban. A kiszállása két lépcsőben zajlott, a bankrészvények pedig az eddig is domináns Mészáros Lőrinc holdudvarába kerültek. Az egykori gázmester – és patrónusai – így már közvetve az MBH Bank megközelítőleg 60 százalékát uralhatják.
A legfrissebb bejelentés szerint a Quartz Alapkezelő fennhatósága alatt maradt utolsó, alig több mint 6 százaléknyi banki pakett a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzselése alatt álló Prime Treasure Magántőkealaphoz került (a nyomon követhető adatok szerint eddig az Aurum nevű magántőkealapé volt).
A magántőkealapok befektetőinek kiléte persze titkos, ám az önmagában sokatmondó, hogy az új alapkezelő főtulajdonos-navigátora Kertész József Tamás, aki amellett, hogy Mészáros bejáratott céges ügyvédje, a Fidesz médiaholdingja, a KESMA alapító jogait is birtokolja. Miután a tőkealapok helyett a befektetési alapkezelőjük látja el a tulajdonosi funkciókat, ez utóbbi pedig ebben az esetben Kertész érdekeltsége, az MBH az ügyvédet személy szerint is bejelentette 6,21 százalékos közvetett tulajdonosaként.
Nemrégiben a HVG vette észre a Quartz alapkezelő kiszorulásának első felvonását is július végén. Akkor kicsit más volt a tulajdonosváltási technika. Az addig a Quartz által kezelt, az MBH-ban közvetve részvényes Shihon Magántőkealap irányítása egy az egyben a Citadel Alapkezelő Zrt.-hez került át, amely a tulajdonosi jogoknak több mint a 15 százalékát gyakorolja. Ez az alap szintén a Száraz-birodalom része volt, de ma már Mészároshoz közeli, miután felerészben Tajthy Attila, az egykori takarékszövetkezeti integrációs szerv, az SZHISZ főnöke a tulajdonosa. A vezetői viszont eddig is az MBH gerincét alkotó takarékos érából ismert pénzügyesek voltak. Hogy a Shihon átköltöztetésével megváltozott-e a mögötte álló befektetők személye is, arról nincs információ, ám Tajthy a minap a HVG hetilapnak úgy nyilatkozott: „a Citadelnek nincs tulajdonosi kötődése az általa kezelt magántőkealaphoz, vagyis az alapkezelő tulajdonosainak nincsenek abban befektetési jegyei”.
A történtek rávilágítanak arra, hogy Matolcsy György botrányos távozásával az MNB elnöki székéből szétszakadt a Matolcsy–Mészáros-koalíció az Orbán-kormány „házibankjának” is tartott MBH tulajdonlásában. A nemzetközi piacokon is operáló banknak – amely a pesti börzén jegyzett, s amelyből az állam is a tőzsdén keresztül adná el a maga 20 százaléknyi pakettjét – nem is volt más választása, ha szalonképes akart maradni. Az idősebb Matolcsy és irritáló luxuséletmódot folytató sarja azután lettek botrányhősök, hogy az Állami Számvevőszék márciusi jelentéséből kiderült: az apa szemhunyása és a fiú háttérirányítása mellett a nevezett üzleti kör a saját érdekei mentén, százmilliárdos vagyonvesztéssel forgatta a jegybank Pallas Athéné alapítványába tett összesen csaknem félezer milliárdnyi közpénzt és az MBH-tól eredő hitelt.
Varga Mihály új jegybankelnök márciusi belépésével azonnal megindult az alapítvány vagyonkezelő vállalatainak megtisztítása az ifjú Matolcsy bizalmát élvező vezetőktől. A folyamat nagyjából mostanság zárul. Az ugyanakkor teljesen beláthatatlan, mikorra lesz – és lesz-e egyáltalán – eredménye az ügyben indult rendőrségi nyomozásnak, s vajon kik lesznek azok, akiknek büntetőjogi értelemben is el kell majd vinniük a balhét, s vajon kik ússzák azt meg.