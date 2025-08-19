Lemondták Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert keddi koncertjét egy állami rendezvényen,„tematikus változásra” hivatkoztak

„Kedves barátok, olvasók, nézők, a ma esti, budapesti GrecsóHrutka előadást tematikus változások miatt lemondták a szervezők” – jelentette be közösségi oldalán Facebook-oldalán Grecsó Krisztián költő, dalszerző, aki Hrutka Róberttel közösen kedd este lépett volna fel a Szent István Napok – Művészkert elnevezésű rendezvényen a Millenárison.

Grecsó Krisztián: Nem törődtem azzal, hogy megégetem magam Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza családja történetét, az alkoholizmus taszító mindennapi következményeit sem titkolva.

„A Művészkert évek óta az összművészeti programok, az irodalmi gondolatok, zenei produkciók találkozási pontja az év egyik legjelentősebb ünnepéhez, az Államalapításhoz kapcsolódva” – olvasható az esemény honlapján, ahol már a frissített programtábla szerepel. A GrecsóHrutka produkció helyett este nyolctól a Hogyan tudnék élni nélküled című Demjén-musicalt vetítik majd.

Grecsó Krisztiánnak néhány nappal ezelőtt jelent meg az Élet és Irodalom hasábjain egy írása, amelyben a miniszterelnökre és Hatvanpusztára utal. „Ez is közös bennem és a miniszterelnök úrban. Éppen úgy, ahogy én is, ő is az apja helyett dolgozik, mert a komor sajtó szerint az apja, aki elvállalta ezt a bitang nagy gazdaságot, oda se bagózik rá, ezért a miniszterelnök úr a hátán viszi az egészet, és rengeteg idejét elviszi a veteményes, a magaságyások, hiszen pénze nincsen kertészre, cselédre, ezt a nyilvános vagyonbevallásából minden józan magyar ember tudja. Nem is értem, hogy az ország ügyei mellett mikor jut idő etetni a szürkemarhát meg a zebrákat” – írta az Apám majorsága című cikkében.

A másik előadó, Hrutka Róbert neve szerepelt Deutsch Tamásnak, a Fidesz európai parlamenti képviselőjének egy múlt heti bejegyzésében, amelyben olyan zenészeket listázott, akik „35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«)”.

Deutsch bejegyzése után nem sokkal lemondták a listán szintén szereplő, a Tusványoson szivárványos zászlót lengető Margaret Island és Az én országom című számukban a korrupció és a politikai megosztottság jelenségét érintő ByeAlex és a Slepp koncertjét is – ők ugyancsak a Szent István Napok fellépői között szerepeltek.

A bejegyzés nyomán megkerestük Grecsó Krisztiánt, de azt válaszolta, nem kíván nyilatkozni.