Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára Sok napsütésre számíthatunk. 23 fok is lehet ma

Több hétre jegelhetjük a Windowshoz érkező szoftverfrissítéseket, így elejét véve a kellemetlen helyzeteknek. Végre bekerült a Windowsba a funkció, ami leszámol az idegőrlő frissítésekkel

Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak

Kuruc fricska a labancoknak. Kokárdás '48-as cipőben lőtte első gólját az osztrák ligában Szoboszlai

A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg. Megbírságolhatják Cristiano Ronaldót

Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. Interjú. Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját

Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte, nézzék meg a célfotót, amivel elvesztette az aranyat - ezt díjazta a Nemzetközi Fair Play Bizottság.

\r

Igazán nemes gesztust tett a magyar evezős, kitüntette a Fair Play Bizottság