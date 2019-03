Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és oxigénre bontani.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és...","id":"20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe9feb-9901-4e2b-afaf-8894d28af43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","timestamp":"2019. március. 19. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","shortLead":"Két gyanúsítottal szemben ejtették a vádat.","id":"20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4826ad92-adbf-433b-af40-511c947e70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d95a0b-43e9-4221-975b-767064adb7bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Elengedtek_az_utrechti_lovoldozes_ket_gyanusitottjat_mar_csak_az_elkovetot_tartjak_fogva","timestamp":"2019. március. 19. 10:48","title":"Elengedték az utrechti lövöldözés két gyanúsítottját, már csak az elkövetőt tartják fogva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","shortLead":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","id":"20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36125f-4970-41b1-8cb4-ec35247fa255","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Kitüntették a hős kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","shortLead":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","id":"20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778c18c3-e5fe-43c3-a366-f929cad8c804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","timestamp":"2019. március. 20. 11:55","title":"Londonban sétálgatott, és tb-számot is kapott az Interpol által körözött ékszermogul, akit végül egy újság buktatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak a konzervatívokkal, és így vele szemben is.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke ismét a közösségi oldalakat bírálta, ezek a vállalatok szerinte elfogultak...","id":"20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e28f9-37e3-45ca-a913-e11e598bde9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_donald_trump_facebook_twitter_republikanusok_konzervativok","timestamp":"2019. március. 20. 12:33","title":"Trump: A Facebook és a Twitter összejátszanak, hogy elnémítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek majd személyi azonosító jelek is – erről is olvashatnak a csütörtökön megjelenő HVG-ben.","shortLead":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek...","id":"20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa10a55-0a7c-4c3c-8e8e-30700bfd4558","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","timestamp":"2019. március. 20. 13:06","title":"A rendszerváltás egyik vívmányát söpörheti le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett magyar fa az év fája.\r

\r

","shortLead":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett...","id":"20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c734a665-4a24-466c-8dfe-d1c3474a09bc","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","timestamp":"2019. március. 20. 08:22","title":"Siker: pécsi mandulafa lett az év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]