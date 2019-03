Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","shortLead":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","id":"20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a143cd58-3314-449b-b07e-7964e577600a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","timestamp":"2019. március. 21. 08:10","title":"Ha kell, ölben viszik fel a stúdióba Marsi Anikót a balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak...","id":"20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e18e65-367f-4929-90c5-f3272b98dde5","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","timestamp":"2019. március. 21. 06:00","title":"Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a6e585-1268-43ff-bed0-69690017f542","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","timestamp":"2019. március. 21. 10:53","title":"Dal 40 ujjra - így még biztos nem hallotta a Bohém Rapszódiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani neki.","shortLead":"A futurisztikus járgányban ugyan még van kormány, de a fejlett technikának köszönhetően akár hátat is lehet fordítani...","id":"20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3035dc01-c824-4867-abaf-44e8eea33cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f960631-bbcf-4adb-b164-627b731badb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_elektromos_onvezeto_autoval_tamad_fel_a_legendas_lagonda_marka","timestamp":"2019. március. 21. 08:21","title":"Elektromos önvezető autóval támad fel a legendás Lagonda márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","shortLead":"Azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem adja oda a pénzét. ","id":"20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b7df3-9bec-462b-82be-7bef1c7d75bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Iskolatarsat_rabolta_ki_egy_diak_es_baratja_Bekesen_meg_is_vertek","timestamp":"2019. március. 21. 08:57","title":"Iskolatársát rabolta ki egy diák és barátja Békésen, meg is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat, átverik őket – többek között azzal, hogy hamis kábítószereket árusítanak.","shortLead":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat...","id":"20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea45256-0796-48ee-af4d-0b147b257eca","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 20. 21:36","title":"Felfújták a járdára, hogy átverik a turistákat a bulinegyedben, elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett az ellenzékkel szavaz, és a konzervatív, jobboldali szervezettel önállóan indulva a választáson becélozza a kormánypárt szavazóit. Közben a választásra alakuló ellenzéki egység döcög: a DK vezetése Czeglédy Csaba jelöltsége mellett kardoskodik, emiatt az összefogásba készülődő Jobbik, az LMP és a Momentum is kiszállhat. ","shortLead":"Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett...","id":"20190322_szombathely_riport_fidesz_czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6106c0dd-50a6-4292-952d-c87ccde99600","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_szombathely_riport_fidesz_czegledy","timestamp":"2019. március. 22. 11:10","title":"Jobboldali keresztények vernék a Fideszt Szombathelyen, Czeglédy bekavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]