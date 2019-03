Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","shortLead":"Áprilistól ne akarjon majd személyvonattal közlekedni Debrecen és Balmazújváros között.","id":"20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49c9884-5a86-4d4f-aaa4-2f72fd21aaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea40d60-ac94-4161-9575-806ec1b0a9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Nyolc_honapig_nem_jar_a_vonat_mert_epitik_a_BMWgyarat_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 20. 18:07","title":"Nyolc hónapig nem jár a vonat, mert építik a BMW-gyárat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","shortLead":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","id":"20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1caca14-387f-4543-8ed6-dacaaf980e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","timestamp":"2019. március. 21. 20:23","title":"Videó: A testünkben mászkáló hangyarobotokat fejlesztettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","shortLead":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","id":"20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53a3e2d-1fb0-49ba-999b-8db2b093f048","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","timestamp":"2019. március. 22. 09:56","title":"Észak-Korea megint megsértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Napközben folytatódik a napsütéses, kellemes tavaszi idő. ","shortLead":"Napközben folytatódik a napsütéses, kellemes tavaszi idő. ","id":"20190322_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec57cc5-562d-4e5b-960a-079833c7dcb5","keywords":null,"link":"/idojaras/20190322_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. március. 22. 05:18","title":"20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","shortLead":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","id":"20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9805591-fdff-486e-b3b7-474aa3d1058f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","timestamp":"2019. március. 22. 10:33","title":"Feltörhetetlennek hirdették, komoly biztonsági hibát találtak a Magyarországon is árult autóriasztóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a műanyagszennyezés súlyosságára.","shortLead":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet...","id":"20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc207fbb-ce65-4399-856f-065f28348c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","timestamp":"2019. március. 22. 13:33","title":"Sokkoló képeket készítettek az állatvédők, hogy megmutassák, milyen nagy a baj a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar miniszterelnök és a Fidesz.","shortLead":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar...","id":"20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd2984-32d4-4b18-89a4-a3a2b1edd1d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","timestamp":"2019. március. 21. 17:16","title":"Öröm és elégedettség: ilyen egy néppárti csúcstalálkozó Orbán nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különösen a játékosok hozzáállása tetszett neki. ","shortLead":"Különösen a játékosok hozzáállása tetszett neki. ","id":"20190322_Hiaba_a_vereseg_Rossi_azert_elegedett_volt_a_magyar_jatekosokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778edb7f-03d7-4e10-9ba6-92aca3226185","keywords":null,"link":"/sport/20190322_Hiaba_a_vereseg_Rossi_azert_elegedett_volt_a_magyar_jatekosokkal","timestamp":"2019. március. 22. 05:35","title":"Rossi a vereség után csak a hozzáállással elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]