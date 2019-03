Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton bár kiemeltként kezd, nagyon nehéz sorsolást kapott az egyesült államokbeli Indian Wellsben zajló, keménypályás tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton bár kiemeltként kezd, nagyon nehéz sorsolást kapott az egyesült államokbeli Indian Wellsben zajló...","id":"20190306_fucsovics_marton_stan_wawrinka_roger_federer_indian_wells_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8781e0f8-05c3-4fde-b044-64b0495e1058","keywords":null,"link":"/sport/20190306_fucsovics_marton_stan_wawrinka_roger_federer_indian_wells_tenisz","timestamp":"2019. március. 06. 13:32","title":"Kegyetlen sorsolás: előbb Wawrinka, aztán Federer jöhet Fucsovicsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett emberkereskedőkről és újságírókról, akik segítik vagy kapcsolatba lépnek az illegális migránsokkal. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek – jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió.","shortLead":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett...","id":"20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc600f1-8c9a-44ba-b796-88fd0dd9d64c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","timestamp":"2019. március. 07. 06:28","title":"Listázzák az illegális bevándorlókat segítőket az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10 egyik fontos jellemzője, a \"lyukas\" képernyő egyre kreatívabb háttérképek készítésére ösztönzi a grafikusokat. Mutatunk néhány remek példát.","shortLead":"A Galaxy S10 egyik fontos jellemzője, a \"lyukas\" képernyő egyre kreatívabb háttérképek készítésére ösztönzi...","id":"20190308_samsung_galaxy_s10_kepernyo_kijelzo_lyuk_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a6968-1b01-4ed4-b2f0-086b2ebc9029","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_samsung_galaxy_s10_kepernyo_kijelzo_lyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"Nem várt őrületet indított a Galaxy S10, egyre többen csatlakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","shortLead":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","id":"20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4fb5c-15ed-4228-a663-3cc8b05a69cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. március. 07. 19:42","title":"Itt a bejelentés: összeolvad Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Central értesülései szerint a Microsoft hamarosan bemutatja az Xbox One meghajtó nélküli, és így olcsóbb, változatát. ","shortLead":"A Windows Central értesülései szerint a Microsoft hamarosan bemutatja az Xbox One meghajtó nélküli, és így olcsóbb...","id":"20190307_meghajto_nelkuli_xbox_one_s_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8aae81-4098-484d-b149-f2aade6d8bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_meghajto_nelkuli_xbox_one_s_konzol","timestamp":"2019. március. 07. 16:33","title":"Heteken belül piacra kerülhet egy olcsóbb Xbox One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebfbe04-7d8b-4f42-9f62-222a13a4809a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","timestamp":"2019. március. 07. 09:51","title":"Mémgyár: a gyúrós M. Richárd pingálását figurázza ki a net népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]