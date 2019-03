Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 8 és fél százalékos béremelést sikerült kialkudni a Hankook egyoldalú ajánlatához képest.","shortLead":"További 8 és fél százalékos béremelést sikerült kialkudni a Hankook egyoldalú ajánlatához képest.","id":"20190321_Megvan_a_megallapodas_vege_a_Hankooksztrajknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6846d196-c7fa-4ecc-9241-9c8832e941cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Megvan_a_megallapodas_vege_a_Hankooksztrajknak","timestamp":"2019. március. 21. 20:57","title":"Megvan a megállapodás, vége a Hankook-sztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","shortLead":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","id":"20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3941346-8017-4705-a8f5-0eda0486787a","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Evakuálják a lakosságot, leállítják a forgalmat a Budafokon talált óriásbombák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban, hogy megelőzze a készlethiányt.","shortLead":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban...","id":"20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a4e5b-1332-41f9-9af6-6d43681e22f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 17:44","title":"Vécépapírt halmozott fel egy német beszállító, hátha kifogynak a britek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Latabár Kálmánja vagy Madaras Józsefje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és temperamentumosak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab05a4-c105-4a0c-9ce4-83a9a43d5a41","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","timestamp":"2019. március. 22. 20:00","title":"Szalay Bence: Nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","shortLead":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","id":"20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8f5ff9-826d-4e94-b6bd-a63593a83e37","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","timestamp":"2019. március. 22. 07:01","title":"Weber: Nem tudom befolyásolni, hogy ki hogyan kommunikálja a döntésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem bíznak a gépben, nem akarnak vele utazni.","shortLead":"Nem bíznak a gépben, nem akarnak vele utazni.","id":"20190322_Bukott_a_Boeing_egy_49_gepes_rendelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda6686-3fe3-42be-80cb-120528222936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Bukott_a_Boeing_egy_49_gepes_rendelest","timestamp":"2019. március. 22. 09:32","title":"Bukott a Boeing egy 49 gépes rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297","c_author":"","category":"vilag","description":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon.","shortLead":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik...","id":"20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9932ceb4-dc8a-4b27-bfbf-e8705c0b855b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","timestamp":"2019. március. 23. 12:35","title":"A németországi bevándorlók majdnem fele megbukik az integrációs tanfolyamokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e93ea79-ac65-4b0f-a7fa-3e9456ef1771","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rákóczi Szövetség és a Miniszterelnökség közösen hirdet pályázatot. ","shortLead":"A Rákóczi Szövetség és a Miniszterelnökség közösen hirdet pályázatot. ","id":"20190322_Penzt_kaphatnak_diakok_hogy_megnezhessek_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e93ea79-ac65-4b0f-a7fa-3e9456ef1771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f4a05-2f02-45ee-9ca3-5fd5ff5071e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penzt_kaphatnak_diakok_hogy_megnezhessek_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. március. 22. 11:51","title":"Pénzt kaphatnak diákok, hogy megnézhessék Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]