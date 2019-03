Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","shortLead":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","id":"20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935ae735-cd02-47be-b6e7-de461e65019d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","timestamp":"2019. március. 24. 12:46","title":"Hány négyzetméternyi luxusingatlan jön ki egymillió dollárból Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","shortLead":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","id":"20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be2333-a5f2-451f-8c6a-ac78151314bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","timestamp":"2019. március. 24. 14:07","title":"Jennifer Lawrence és Adele betértek egy melegbárba, majd beneveztek egy ivóversenyre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","shortLead":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","id":"20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015eb93e-5658-46aa-873c-49dbaef239fc","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 12:17","title":"Orángutánkölyköt akart kicsempészni Baliról egy orosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak, legyen az a focicsapat, egy zenekar, vagy baráti közösség? Miért fordulnak el a kamaszok egy időre a hagyományos családtól, mit kapnak más közösségekben, miért érzik azokat is családnak? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Lauter Adrienn pszichológus segítségével.","shortLead":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak...","id":"20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c70fd7f-839a-4199-87b0-a3b30a6814ec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","timestamp":"2019. március. 25. 08:30","title":"Mit tegyünk, amikor a kamasz \"más családot\" keres magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi Jeruzsálem, Dávid városa egyik régészeti feltárásán.","shortLead":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi...","id":"20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab5606-6af3-4970-a117-a1e0c54de48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","timestamp":"2019. március. 24. 17:03","title":"Felbukkant Jeruzsálemben egy 2500 éves lelet, ami emberi vonásokat ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak. Mindennek hátterében a tabletták inaktív összetevői állnak.","shortLead":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak...","id":"20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e5ed6-4c3e-4127-8904-da6a0e5d0c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","timestamp":"2019. március. 24. 19:33","title":"Ijesztő dolog derült ki a gyógyszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós projektet bonyolító cég szerint viszont rövidesen a helyszínen is elkezdik a munkát.","shortLead":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós...","id":"20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9bd363-b564-45f8-8514-1e8ddc069fc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","timestamp":"2019. március. 25. 11:34","title":"Noszogatnák a 36 milliárd forintos földhő-erőmű építését Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]