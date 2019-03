Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","shortLead":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","id":"20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5fd09a-416b-4ddd-9220-b777340d7fed","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","timestamp":"2019. március. 24. 10:09","title":"Helikopterrel, egyesével mentik ki a bajbajutott norvég luxushajó utasait a viharos tengerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen maradt a rendszámtáblája.","shortLead":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen...","id":"20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f0ee8-2df1-4f27-9a05-3366e6c1bf57","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","timestamp":"2019. március. 25. 10:47","title":"Pechje volt a részeg sofőrnek: hiába menekült el a baleset helyszínéről, a rendszáma ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e a világ széle.","shortLead":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e...","id":"20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b0e7f-8486-4a44-8322-d2f53f3d4da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Már megint kitaláltak valamit a laposföld-hívők, és borítékolható, hogy kínosan végződik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","shortLead":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","id":"20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b0dfe9-ffab-44a2-ad3c-dfcf715c5791","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","timestamp":"2019. március. 25. 12:37","title":"Naponta 96 táviratot adtak fel tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De szeretnék gazdag lenni, írta József Attila, most másfél milliót ért a Nem én kiáltok című könyvének számozott, dedikált példánya.\r

\r

","shortLead":"De szeretnék gazdag lenni, írta József Attila, most másfél milliót ért a Nem én kiáltok című könyvének számozott...","id":"20190325_Masfel_millio_egy_Jozsef_Attilakotetert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8e8e41-7008-46ef-84e9-8243ce28cb95","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Masfel_millio_egy_Jozsef_Attilakotetert","timestamp":"2019. március. 25. 10:44","title":"Másfél millió egy József Attila-kötetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","shortLead":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","id":"20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd558eb-3284-462f-bc26-e9bc687e5971","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","timestamp":"2019. március. 24. 12:13","title":"Egymással is lefeküdtek a Spice Girls tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]