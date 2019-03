Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","shortLead":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","id":"20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b23c68-648a-4460-99dd-d1a5d0fcfcb4","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","timestamp":"2019. március. 25. 12:30","title":"Kínában úgy mutatták be a Bohém rapszódiát, hogy kivágtak belőle mindent, ami a homoszexualitásra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban lehet ezt viccesebb formában is csinálni.","shortLead":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban...","id":"20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef3264c-b0f0-4ffe-b5c3-60860702e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 23. 17:03","title":"Vicces háttérképek készültek a Galaxy S10-ek \"csúfságaihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ (TEK) vizsgálja a terrorizmus miatt pénteken őrizetbe vett szíriai állampolgár európai tevékenységét és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ (TEK) vizsgálja a terrorizmus miatt pénteken őrizetbe vett szíriai állampolgár európai...","id":"20190323_A_TEK_raallt_a_ferihegyen_elfogott_szir_terrorista_ugyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98457877-27c6-4a8b-bb8e-76edb8fe34b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_TEK_raallt_a_ferihegyen_elfogott_szir_terrorista_ugyere","timestamp":"2019. március. 23. 14:59","title":"A TEK ráállt a ferihegyen elfogott szír terrorista ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez minden idők legnépszerűbb petíciója Nagy-Britanniában.","shortLead":"Ez minden idők legnépszerűbb petíciója Nagy-Britanniában.","id":"20190324_Milliok_szeretnek_hogy_ne_legyen_Brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49076f7b-a74d-43fc-86a2-7bbc631191a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Milliok_szeretnek_hogy_ne_legyen_Brexit","timestamp":"2019. március. 24. 18:40","title":"Milliók szeretnék, hogy ne legyen Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","shortLead":"A szakértőknek gyanús a teljes mentességet élvező Nemzetközi Beruházási Bank.","id":"20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17b67-3f50-46de-a50e-6413d85e4652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Index_Orosz_kemeknek_agyazott_meg_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 10:17","title":"Index: Orosz kémeknek ágyazott meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új könyvében tömören szedi csokorba a szülők számára legfontosabb nevelési elveket és gyakorlatokat. ","shortLead":"Éhesen ne fegyelmezzünk, és a kötőszavak különösen fontosak – hangsúlyozza egy amerikai nevelési tanácsadó, aki új...","id":"20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cbeb5-f31a-40f3-8e30-027fe8fb62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bb70e9-2c74-4b5e-81ac-5fd4dd612586","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190324_Gond_van_a_gyerekkel_Kepzelje_magat_szallodai_recepciosnak","timestamp":"2019. március. 24. 20:15","title":"Gond van a gyerekkel? Képzelje magát szállodai recepciósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d283412-0adf-45bd-ba4f-ef489b56a250","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az első adásban a digitális eszközök használatáról lesz szó.\r

\r

","shortLead":"Az első adásban a digitális eszközök használatáról lesz szó.\r

\r

","id":"20190325_Ujraindul_a_Csaladi_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d283412-0adf-45bd-ba4f-ef489b56a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3b4142-832f-4ff3-87a7-baf80406c2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujraindul_a_Csaladi_kor","timestamp":"2019. március. 25. 09:08","title":"Újraindul a Családi kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]