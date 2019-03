Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0743438-90e9-4b70-8bec-ed79282490ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Fideszhez_kotheto_szervezetnel_lehet_futeskorszerusitesre_palyazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0743438-90e9-4b70-8bec-ed79282490ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53519469-898f-4831-92f1-e63eb2267172","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Fideszhez_kotheto_szervezetnel_lehet_futeskorszerusitesre_palyazni","timestamp":"2019. március. 30. 12:14","title":"Fideszhez köthető szervezetnél lehet fűtéskorszerűsítésre pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b42e036-0e1c-4ef6-9477-02339185d8ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sorozatnézés egy kevéssé ismert aspektusára világít rá amerikai kutatók tanulmánya. Párkapcsolati válsághelyzeteknél segíthet, ha beleképzeli magát valaki a szereplők bőrébe.","shortLead":"A sorozatnézés egy kevéssé ismert aspektusára világít rá amerikai kutatók tanulmánya. Párkapcsolati válsághelyzeteknél...","id":"20190330_romantikus_filmek_sorozatok_hatasa_parkapcsolati_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b42e036-0e1c-4ef6-9477-02339185d8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6458d9cb-5b06-45d3-82fe-70f507c979a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_romantikus_filmek_sorozatok_hatasa_parkapcsolati_problemak","timestamp":"2019. március. 30. 12:03","title":"A tudósok állítják: nézzen csak több romantikus tévésorozatot, jót tesz a párkapcsolatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","id":"20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b87102-9656-40c2-8486-5ae324d4dadd","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","timestamp":"2019. március. 30. 10:40","title":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, és még klíma is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cac231-9016-4497-a847-a48ce99e5552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs arzén, nincs ammónium az ivóvízben, uniós milliárdokból új technológiával tisztított víz folyik a csapokból több száz településen. Csak az a baj, hogy ihatatlan. ","shortLead":"Nincs arzén, nincs ammónium az ivóvízben, uniós milliárdokból új technológiával tisztított víz folyik a csapokból több...","id":"20190330_Arzenos_viz_helyett_most_a_zavaroshoz_kell_hozzaszokni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8cac231-9016-4497-a847-a48ce99e5552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f053197a-5437-4e31-b0ee-bd0f23b80b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Arzenos_viz_helyett_most_a_zavaroshoz_kell_hozzaszokni","timestamp":"2019. március. 30. 09:55","title":"Arzénos víz helyett most a zavaroshoz kell hozzászokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5731a8c-7c30-4656-976a-c1672627bc12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint sikeres volt annak a helikopternek a tesztje, ami a marsi légkörben fog repkedni.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint sikeres volt annak a helikopternek a tesztje, ami a marsi légkörben fog repkedni.","id":"20190329_nasa_marsi_helikopter_teszteles_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5731a8c-7c30-4656-976a-c1672627bc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45662e1c-cc15-497e-8a96-5979bfe98c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_nasa_marsi_helikopter_teszteles_video","timestamp":"2019. március. 29. 16:03","title":"Videó: helikoptert küld a Marsra a NASA, és már tesztelték is repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben. Az egy évig tartó program különlegessége, hogy azt is tanulmányozzák, mennyire használható a súlytalanság hatásának ellensúlyozására a centrifugával létrehozott mesterséges gravitáció.","shortLead":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben...","id":"20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab076f-6e37-4e42-b95b-30f63817d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","timestamp":"2019. március. 31. 10:33","title":"Magyar kutatók azt vizsgálják, hogyan lehet kitrükközni a súlytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"Adozona.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj vásárlásnál. ","shortLead":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj...","id":"20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c66431-e997-4bc0-b684-a7421b602abb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","timestamp":"2019. március. 31. 09:56","title":"Szigorúbb ügyfélazonosítást kérnek az e-útdíjnál és matricánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]