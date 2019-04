Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab legfrissebb felmérése szerint jól látható szakadék mutatkozik az európai szervezetek informatikai döntéshozói szerint a saját szervezetükben meghozott megelőző intézkedések, és a tényleges intézkedések között. Míg a megkérdezettek 83%-a nyilatkozott úgy, hogy megtette a megfelelő óvintézkedéseket a kibertámadások megelőzésére, mindössze 41 százalékuk biztosít biztonsági képzést minden alkalmazottuk számára és csupán 53 százalékuk véli úgy, hogy szervezete megbízható biztonsági politikával rendelkezik. ","shortLead":"A Kaspersky Lab legfrissebb felmérése szerint jól látható szakadék mutatkozik az európai szervezetek informatikai...","id":"20190330_kaspersky_lab_vallalati_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5d687d-3805-4bf4-a542-8cdf7b19b8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_kaspersky_lab_vallalati_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2019. március. 30. 14:03","title":"Vizet prédikálnak, de bort isznak a legtöbb cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki sem diadalmaskodik az első körben, így a döntés az április 21-ei második fordulóra marad. Ukrajnában sokan vélik úgy, hogy a választáson komoly csalások történhetnek, az orosz médiumok pedig ahol tudnak, ráerősítenek ezekre a félelmekre.","shortLead":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki...","id":"20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7dfd8-eead-4eb6-8aa4-0c72e52bc4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2019. március. 30. 17:30","title":"A bohóc, a csokoládékirály és a gázhercegnő - Ukrajna sorsdöntő elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak használata miatt. A finnországi székhelyű vállalat szerint a Daimler kiskaput keres, hogy ne kelljen a szabadalmakért fizetnie.","shortLead":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak...","id":"20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25578fe6-bf26-438a-a35f-1cf058ad4ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"A Daimler bepanaszolta a Nokiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","shortLead":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","id":"20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f386a12-33f0-42d5-b3b3-b1b59c552996","keywords":null,"link":"/sport/20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","timestamp":"2019. március. 31. 09:58","title":"Veszprémi kézis gólján ámulnak a rajongók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történet évtizedekkel ezelőtti, végül nem lett belőle semmiféle erőszakos cselekedet.","shortLead":"A történet évtizedekkel ezelőtti, végül nem lett belőle semmiféle erőszakos cselekedet.","id":"20190330_Bocsanatot_kert_Liam_Neeson_azert_hogy_meg_akart_olni_egy_fekete_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbda23-b65c-4130-b783-f7a13052f87b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Bocsanatot_kert_Liam_Neeson_azert_hogy_meg_akart_olni_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2019. március. 30. 15:37","title":"Bocsánatot kért Liam Neeson azért, hogy meg akart ölni egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak az országoknak a vezetőihez szól, akik megvétózták az EU-s karbonsemlegességi határidőről szóló EP-s határozatot, köztük Orbán Viktornak. És április 1-jére is volt egy poénja.

","shortLead":"Nyílt levelet írt Greta Thunberg, aki klímasztrájkja miatt lett híres, és Nobel-békedíjra is jelölték. A levél azoknak...","id":"20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49578403-3b5a-4da5-a02c-81c8bfd7d420","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany","timestamp":"2019. április. 01. 10:41","title":"Nekiment Orbánnak a klímasztrájkoló svéd lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]