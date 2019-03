Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös kertbe. ","shortLead":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös...","id":"20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef29d58-0acb-4180-a6e1-73a4243c9e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Zavarhatták a gyerekek, rajzszögeket ragasztott a bölcsőde összes kismotorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484d1c2-896a-4042-b537-63ec5f81669e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt azért, mert ráijesztett a gyerekekre. ","shortLead":"Mindezt azért, mert ráijesztett a gyerekekre. ","id":"20190329_Kacsa_harcsa_Essex_bevasarlokozpont_mesterseges_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f484d1c2-896a-4042-b537-63ec5f81669e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117e91c9-8baf-4585-b9d5-6f1ad0e353e4","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kacsa_harcsa_Essex_bevasarlokozpont_mesterseges_to","timestamp":"2019. március. 29. 15:24","title":"Befalt egy csomó kacsát a harcsa, elköltöztették a pláza melletti tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Épül-szépül Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc faluja, de nem érkezik be annyi pénz a közösbe, amennyinek kellene.","shortLead":"Épül-szépül Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc faluja, de nem érkezik be annyi pénz a közösbe, amennyinek kellene.","id":"20190330_Valami_nem_stimmel_a_felcsuti_penzekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324a236b-e226-406b-ad9e-8bf32fc14e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Valami_nem_stimmel_a_felcsuti_penzekkel","timestamp":"2019. március. 30. 14:21","title":"Valami nem stimmel a felcsúti pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8871b-3bf8-4ccc-a0fd-be70d84a81ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Földet, tavat, házakat vásárolt szülőfalujában, a csongrádi Kakasszéken Kovács Gábor. A műgyűjtő uniós pénzből tervez strandot, termálfűtést Lázár János körzetében.","shortLead":"Földet, tavat, házakat vásárolt szülőfalujában, a csongrádi Kakasszéken Kovács Gábor. A műgyűjtő uniós pénzből tervez...","id":"20190329_Uduloparadicsomot_tervez_szulofalujaban_a_bankar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edd8871b-3bf8-4ccc-a0fd-be70d84a81ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66f77d-f18f-4be4-88fc-aa2a6d2f2e09","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Uduloparadicsomot_tervez_szulofalujaban_a_bankar","timestamp":"2019. március. 29. 05:45","title":"Üdülőparadicsomot tervez szülőfalujában a bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén leforgathatják. ","shortLead":"Még idén leforgathatják. ","id":"20190329_Denzel_Washington_Frances_McDormand_Joel_Coen_Macbeth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1055d-bebb-4ed0-b36d-fd1b7327a021","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Denzel_Washington_Frances_McDormand_Joel_Coen_Macbeth","timestamp":"2019. március. 29. 17:11","title":"Denzel Washingtonnal és Frances McDormanddel jön a Macbeth-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket adott ki a témában. A Vatikán területén hatályos, illetve a vatikáni lakosokra és állampolgárokra vonatkozó dokumentumok június 1-jén lépnek életbe. Az intézkedések mintegy 800 embert érintenek, köztük a Vatikán 300 diplomatáját.","shortLead":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket...","id":"20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28797c2-ec7b-4a34-951a-60f72d345c03","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","timestamp":"2019. március. 29. 14:39","title":"Ferenc pápa rendeletekkel harcol a pedofil papok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható az üzenete.","shortLead":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható...","id":"20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a235bb9-5c18-4779-a725-fd7a461028fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","timestamp":"2019. március. 30. 17:03","title":"Ezzel az programmal ingyen küldhet titkos, önmegsemmisítő üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]