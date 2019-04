Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecd177a-8d7d-4ab7-8fe2-2f02fd79cb03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívül szoros a verseny az isztambuli főpolgármesteri székért a török helyhatósági választáson. Erdogan pártja szerint ők nyertek 4000 vokssal. Az ellenzék szerint ők, 28 000 szavazattal.","shortLead":"Rendkívül szoros a verseny az isztambuli főpolgármesteri székért a török helyhatósági választáson. Erdogan pártja...","id":"20190401_Kikaphatott_Erdogan_Isztambulban_de_titkoljak_az_eredmenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ecd177a-8d7d-4ab7-8fe2-2f02fd79cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3079d6b7-6a1a-4a4d-be1c-a807b47ee509","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Kikaphatott_Erdogan_Isztambulban_de_titkoljak_az_eredmenyt","timestamp":"2019. április. 01. 08:14","title":"Kikaphatott Erdogan Isztambulban, de titkolják az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google sajátmárkás készülékről lehet szó, akár a Pixel 4-ről, akár a Pixel 3a-ról.","shortLead":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google sajátmárkás készülékről...","id":"20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e24888-b3d2-4626-b6ce-223dff29b85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","timestamp":"2019. április. 02. 15:03","title":"Kiírt egy furcsát a Google-alelnök, elkezdődtek a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak nyugaton valószínű. ","shortLead":"Eső csak nyugaton valószínű. ","id":"20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55523-32b8-4344-aaa7-f52416d2c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","timestamp":"2019. április. 01. 05:17","title":"Hidegfront érkezik ma, de azért sütni fog a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat a növekedés.","shortLead":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat...","id":"20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60441be-e6ca-4ca0-80ee-e83f15208b7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","timestamp":"2019. április. 01. 13:20","title":"Fél éve nem adtak el annyi lakást, mint márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","shortLead":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","id":"20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8ac93d-b568-4b2e-af47-559b29b594c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 02. 10:03","title":"Átvariálná a híreket a Facebook, máshol lehet majd elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700 ezer forintos megbízási díjért.","shortLead":"Kobza Miklóst, az MTVA korábbi kommunikációs vezetőjét tavaly november óta foglalkoztatja az intézmény havi bruttó 700...","id":"20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de4bf96-79fa-43ff-a93d-98c1ceb577a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a9e900-636f-49a7-8538-13560b221110","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_kobza_miklos_szegedi_egyetem_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 01. 15:59","title":"Havi 700 ezerért dolgozik a szegedi egyetemen Habony egyik embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos esőzés tovább várat magára.","shortLead":"Az országos esőzés tovább várat magára.","id":"20190402_Kitart_a_kellemes_tavaszi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6306d1-f411-45f8-8dee-1b46ffda81f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Kitart_a_kellemes_tavaszi_ido","timestamp":"2019. április. 02. 05:09","title":"Kitart a kellemes, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]