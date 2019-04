Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","shortLead":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","id":"20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a2225-4f26-496d-ae97-a4ecf6603fd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:58","title":"Lemaradtak a magyarok a gázvezeték-építésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Szakértők szerint a falusi csok elsősorban nem az építőipari vállalkozókat, hanem a malteroskanál megragadására is képes családokat mozgatja majd meg. Csakhogy nemrég megváltozott a jogszabály, és egy bonyolult helyzet állt elő: bár bővült azok köre, akik részt vehetnek a házilagos építkezésben, több dolgot kell dokumentálni.","shortLead":"Szakértők szerint a falusi csok elsősorban nem az építőipari vállalkozókat, hanem a malteroskanál megragadására is...","id":"20190405_Segedmunkas_lesz_sajat_haza_epitesenel_a_falusi_csok_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef380125-a462-4a2b-997e-50caa27e7b60","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Segedmunkas_lesz_sajat_haza_epitesenel_a_falusi_csok_hose","timestamp":"2019. április. 05. 13:42","title":"Falusi csok: könnyen pórul járhatnak a kalákában építkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felcsúti csapat így már biztosan nem viszi el a győztesnek járó 80 millió forintot.","shortLead":"A felcsúti csapat így már biztosan nem viszi el a győztesnek járó 80 millió forintot.","id":"20190403_labdarugo_magyar_kupa_puskas_akademia_soroksar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac487662-bef8-4795-a233-8731309b89a7","keywords":null,"link":"/sport/20190403_labdarugo_magyar_kupa_puskas_akademia_soroksar","timestamp":"2019. április. 03. 19:01","title":"Másodosztályú csapat ütötte ki a kupából a Felcsútot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","shortLead":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","id":"20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daf220-d334-4385-bd7d-a73606cdeee5","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","timestamp":"2019. április. 04. 09:09","title":"Becsomagolják a párizsi Diadalívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","shortLead":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","id":"20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb95d1f2-44f4-4ed0-8f9a-b8d96f99dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","timestamp":"2019. április. 05. 16:15","title":"Évekig összejátszottak a vezető német autógyártók, hogy tovább szennyezhessék a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott viríthat majd valamelyik busz- vagy villamosmegálló Citylight-dobozán. ","shortLead":"Idén is meghirdetik az Álljon meg egy novellára! című pályázatot. Ha elég ügyes, akkor az ön szerzeménye is ott...","id":"20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee7855-2e36-43a5-a43f-9d5af9c90613","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ne_a_fioknak_irjon_adjon_inkabb_novellat_a_buszmegalloknak","timestamp":"2019. április. 04. 11:52","title":"Ne a fióknak írjon, adjon inkább novellát a buszmegállóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","shortLead":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","id":"20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213aa226-f03c-4331-8f97-da32e1cfc877","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","timestamp":"2019. április. 05. 12:58","title":"Kórházba rohant a kiscsibével a hatéves kisfiú, mert véletlenül elütötte biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági tagja.","shortLead":"Három év után közös megegyezéssel távozik a TV2-csoporttól Dirk Gerkens, a csatorna vezérigazgatója és igazgatósági...","id":"20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb728ac2-35f6-424a-8956-4cac96478a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314033bf-b3a9-49f6-81b2-957eee3b8e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_dirk_gerkens_tavozas_kozos_megegyezes_tv2_csoport","timestamp":"2019. április. 03. 17:35","title":"Távozik Dirk Gerkens a TV2-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]