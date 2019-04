Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton egy rejtélyes kokainszállítmány csomagjait. ","shortLead":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton...","id":"20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8986a2ef-ac0e-4a06-85ec-a1116056c761","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 18:43","title":"Kokaint mos partra Romániában a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Agyon is üthetett volna valakit!","shortLead":"Agyon is üthetett volna valakit!","id":"20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723efc66-33b6-4781-ba07-c82993b55b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 11:02","title":"Lezuhant egy stukkó a Királyi Pál utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","shortLead":"Az 50 millió feletti pénzváltás is nehezebbé válik.","id":"20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535d02e7-a62c-42ea-b11c-058c43f245a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Honnan_a_penz__Majustol_igazolni_kell_a_milliok_eredetet_a_bankban","timestamp":"2019. április. 06. 10:37","title":"Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg szombaton. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak.","shortLead":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem...","id":"20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76d800-50a9-4afd-85d9-224d48fbec49","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","timestamp":"2019. április. 06. 21:42","title":"Folytatódik Kelemen Hunor kitiltási ügye – állítólag már korábban sem léphetett be Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","shortLead":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","id":"20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368b992-376d-4f2f-b2f8-8afba27d48b3","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","timestamp":"2019. április. 07. 08:31","title":"Mindenkit lenyomtak az ELTE-s joghallgatók a nemzetközi perbeszédversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]