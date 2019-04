Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","shortLead":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","id":"20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43414c55-a1b4-4d54-a08b-d652a24f2a14","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","timestamp":"2019. április. 07. 12:12","title":"Kimaradhatnak az egyéni- és kisvállalkozók a csokozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs mellé bratyizás.","shortLead":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs...","id":"20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102a5fc5-5cbf-4b0c-b07e-c4953ad0d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","timestamp":"2019. április. 08. 09:29","title":"Majka durván nekiment a Fonogram zsűrijének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat már javában az új megmérettetések foglalkoztatják, pedig a korábbiak tanulságát sem vonták le. A HVG szerzője végignézte az összes szavazókör eredményét, és érdekes következtetésekre jutott. ","shortLead":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat...","id":"201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62d679-50ce-4eac-b838-57da11495895","keywords":null,"link":"/itthon/201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","timestamp":"2019. április. 08. 11:05","title":"Látszik, hogy az ellenzék még mindig nem vonta le a tanulságot a vereségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát pénteken Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő. Zelenszkij is megvizsgáltatta magát.","shortLead":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett...","id":"20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70513a65-223d-44a2-9cdd-d7d14219c9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","timestamp":"2019. április. 06. 17:48","title":"Drog- és alkoholteszten az ukrán elnökjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","shortLead":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","id":"20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa5fd4-9a24-4264-9d19-226bc71a95db","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","timestamp":"2019. április. 07. 11:45","title":"Rendszeresen zaklatják az európai ruhamárkák gyáraiban dolgozó nőket Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]