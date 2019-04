Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a többi közlekedő figyelmén múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"Csak a többi közlekedő figyelmén múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190407_Ilyen_az_autos_akit_egyaltalan_nem_erdekelnek_a_szabalyok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba02cab-18a9-4650-a198-ab9eae409d8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Ilyen_az_autos_akit_egyaltalan_nem_erdekelnek_a_szabalyok__video","timestamp":"2019. április. 07. 21:06","title":"Ilyen az autós, akit egyáltalán nem érdekelnek a szabályok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4968-fb35-4cea-abef-d93d33529ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 08. 10:08","title":"Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk: két emberből álló migránskaravánt leplezett le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat, amely vízbe esett konténerek után kutatott a térségben - közölte szerdán a holland kulturális minisztérium, megjegyezve, hogy ez a legrégebbi hajóroncs, amelyet valaha a holland vizekben találtak.","shortLead":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat...","id":"20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6dcd8-5830-4357-b5cf-aa7e130c2ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 19:03","title":"Véletlenül megtaláltak egy 500 éves, elsüllyedt hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53","c_author":"Balla Györgyi - Balla István","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz. Parragh László a hvg.hu.nak adott interjújában azt mondta, ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a német autógyárnak, fizetett volna Szlovákia vagy Románia. Az elnököt kérdeztük arról is, hogy mekkora a befolyása az oktatásra, kudarc volt-e a szakoktatás átalakítása, valamint a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is...","id":"20190408_Parragh_interju_MKIK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a433-4777-4805-a975-bb696186f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Parragh_interju_MKIK","timestamp":"2019. április. 08. 06:30","title":"Parragh László: \"A BMW nem a két szép szemünkért jön ide\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","shortLead":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","id":"20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff67dbf-76e4-4a9b-9807-588c278cb996","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","timestamp":"2019. április. 08. 10:03","title":"Pofátlan trükkel húzta le 1493 kamu iPhone-nal és 255 millió forinttal az Apple-t két diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és a rendőrségtől független korrupcióellenes hatóság is a tervei között van.","shortLead":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és...","id":"20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559501c-90b6-476d-958e-f00652b4b9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","timestamp":"2019. április. 07. 14:57","title":"Teljes vagyonelkobzást ígér az ukrán elnökjelölt a korrupt állami tisztviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","shortLead":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","id":"20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd830c35-3001-42ed-9ce0-1a1448a51d97","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","timestamp":"2019. április. 06. 15:15","title":"Elbocsátások az autóipari beszállítóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]