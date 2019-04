Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Négy hónapot sem töltött el Radoki János a felcsúti kispadon.","shortLead":"Négy hónapot sem töltött el Radoki János a felcsúti kispadon.","id":"20190407_Idan_mar_a_masodik_edzot_rugtak_ki_a_Felcsuttol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3159f88d-9bb8-42c6-abb2-94888e09e949","keywords":null,"link":"/sport/20190407_Idan_mar_a_masodik_edzot_rugtak_ki_a_Felcsuttol","timestamp":"2019. április. 07. 18:42","title":"Idén már a második edzőt rúgták ki a Felcsúttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén – jelentette be a fővárosi közgyűlés döntését Tarlós István.","shortLead":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten...","id":"20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edacabeb-06c6-440e-8728-8bc597d2d857","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","timestamp":"2019. április. 09. 09:15","title":"Kocsis Sándor szobrot kap Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta, mindenképp megtartják az előválasztást. ","shortLead":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta...","id":"20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0032c0-b78b-4170-b620-75c16908b7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","timestamp":"2019. április. 08. 09:42","title":"Puzsér asztalt borított: nem tárgyal tovább az előválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","shortLead":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","id":"20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0451d30-de08-49e9-ba30-62fe0807d351","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 07. 19:31","title":"Guy Verhofstadt: \"Gonosz és önkény\" uralkodik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","shortLead":"John Cassavetes és Wes Anderson kedvenc színésze Alzheimer-kórban szenvedett, 84 éves volt.\r

\r

","id":"20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56384b48-92a8-4bc9-92b0-ee483333b4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e42ef6-049d-4ba8-9f5a-2e796e0aeaeb","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Elhunyt_Seymour_Cassel","timestamp":"2019. április. 09. 10:28","title":"Elhunyt Seymour Cassel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","shortLead":"Sőt, Erdogan az USA-t is támadta, amely Izraellel együtt sötét jövőt készít elő a Közel-Kelet számára.\r

\r

","id":"20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a042a-7fe0-4b1b-8358-9da72ca4187e","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orban_egyik_haverja_uti_a_masikat_Erdogan_beszolt_Netanjahunak","timestamp":"2019. április. 08. 10:54","title":"Orbán egyik haverja üti a másikat: Erdogan beszólt Netanjahunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már a puccsról letettek a konzervatívok.","shortLead":"Ha már a puccsról letettek a konzervatívok.","id":"20190408_Ennyit_a_Brexitrol_A_brit_kormanypart_mar_jelolteket_toboroz_az_EPvalasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905d6acd-fa6e-40cc-b874-c31dd9ca89ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Ennyit_a_Brexitrol_A_brit_kormanypart_mar_jelolteket_toboroz_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. április. 08. 19:22","title":"Ennyit a Brexitről? A brit kormány már az EP-választásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]