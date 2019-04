Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható a Nubia csuklón viselhető, hajlítható kijelzővel ellátott eszköze. ","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható...","id":"20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f196810-f7c1-4301-a6d9-17eb71dee0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","timestamp":"2019. április. 09. 16:33","title":"Holnaptól árulják a csuklón viselhető androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigihez képest javította az IMF a magyar növekedési előrejelzését.","shortLead":"Az eddigihez képest javította az IMF a magyar növekedési előrejelzését.","id":"20190409_IMF_tovabb_no_a_magyar_inflacio_lelassul_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb8932-dc3a-43bf-887c-7dedfe9d6793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_IMF_tovabb_no_a_magyar_inflacio_lelassul_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. április. 09. 15:36","title":"IMF: Tovább nő a magyar infláció, lelassul a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40078d6-939d-445f-b943-cef17db7acb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is ne bíznának a felhasználók egy olyan előretelepített alkalmazásban, amelynek éppen az a feladata, hogy biztonságban tartsa a telefont? Mint kiderült, a Xiaomi-eszközöknél ez nem egészen így sikerült.","shortLead":"Miért is ne bíznának a felhasználók egy olyan előretelepített alkalmazásban, amelynek éppen az a feladata...","id":"20190409_xiaomi_mobilok_biztonsagi_res_guard_provider_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40078d6-939d-445f-b943-cef17db7acb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2790e237-19fe-4aff-862b-52f406fe09ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_xiaomi_mobilok_biztonsagi_res_guard_provider_alkalmazas","timestamp":"2019. április. 09. 09:03","title":"Találtak valami ijesztőt a Xiaomi telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","shortLead":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","id":"20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c81371-6c59-4d81-9005-66f6dfe705e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","timestamp":"2019. április. 09. 21:03","title":"Feltörtek két autót egy budapesti bölcsőde előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb, bivalyerős változatot, de a jelek szerint ez nem jön össze.","shortLead":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb...","id":"20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99f3e0-8fa9-456c-b496-f9861b64df3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. április. 09. 08:33","title":"Gond van az Apple-nél: csak a jövő évtizedben jön az új MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e840acd-d90b-42a6-bdba-7cb23525bf5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Atlantic bemutatta hosszú ideje várt Airbus A350-1000-es gépének fedélzetét. A berendezések több mint kényelmes utazást biztosítanak. ","shortLead":"A Virgin Atlantic bemutatta hosszú ideje várt Airbus A350-1000-es gépének fedélzetét. A berendezések több mint...","id":"20190409_virgin_atlantic_airbus_a350_1000_repulogep_feldezete_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e840acd-d90b-42a6-bdba-7cb23525bf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25adb0b-2877-4df0-adcd-6f0aca44ad72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_virgin_atlantic_airbus_a350_1000_repulogep_feldezete_legitarsasag","timestamp":"2019. április. 09. 18:03","title":"Nézze meg ezt a gépet, és többé nem akar másikkal repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök állítása szerint Trumpot nem ismerte a megválasztása előtt, az ezzel ellentétes állítások pedig \"lázálmok\". ","shortLead":"Az orosz elnök állítása szerint Trumpot nem ismerte a megválasztása előtt, az ezzel ellentétes állítások pedig...","id":"20190409_Putyin_Semmilyen_amerikai_valasztasba_nem_avatkoztunk_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8c3e9b-6896-4d72-a943-002d4a020a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Putyin_Semmilyen_amerikai_valasztasba_nem_avatkoztunk_be","timestamp":"2019. április. 09. 19:54","title":"Putyin: Semmilyen amerikai választásba nem avatkoztunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horrorelőzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]