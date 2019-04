Magyar Nemzet: Jávorral szipkázna el LMP-s szavazatokat az MSZP

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","shortLead":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","id":"20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf55e783-7f02-4e8e-b33c-885f14ac5b7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2019. április. 10. 09:08","title":"Közeli fotókon a BAH-csomópontnál talált egyik világháborús bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció az alkalmazásból. A Netflix magyarázkodik, sokan viszont az Apple TV+ szolgáltatás megjelenésével magyarázzák a szokatlan lépést.","shortLead":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció...","id":"20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d75361-db9b-4efc-943d-fcc7da1620d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","timestamp":"2019. április. 09. 15:03","title":"Ki jöhet ki jól ebből? Úgy tűnik, össze fog veszni a Netflix és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig arról beszélt, hogy a cég fontos stratégiai partnere a kormánynak. ","shortLead":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig...","id":"20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e6a2-fd14-446f-9f35-995a2a76b88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","timestamp":"2019. április. 09. 17:59","title":"A magyar kormánynak eszébe sincs szakítani a Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát a közösségi oldalon, leállt a hírszolgáltatásuk, méghozzá a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát...","id":"20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722634a9-3cc9-4c01-9030-eb3fba5d0f85","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 11:43","title":"„Mi van, nincs mit hazudni? ” – a bedöglött Tényeket ekézik a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","id":"20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607d95d-c957-4588-9cd2-97783d6a7d59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. április. 10. 11:06","title":"Autóval karambolozott egy busz az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","shortLead":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","id":"20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfff96a-44c6-4684-bb85-29513bd4b3ae","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","timestamp":"2019. április. 10. 06:15","title":"Dirk Nowitzki bejelentette: visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes darabokat küld piacra a svéd gyártó.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes...","id":"20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ce6f-0bc0-4f8a-a549-8b3ee8e3a18a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","timestamp":"2019. április. 09. 18:33","title":"Különleges lámpát ad ki az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]