Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","shortLead":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","id":"20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb35a263-9f26-452c-a6ae-64082638fcef","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 16. 10:58","title":"Újabb titulust kapott Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","shortLead":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","id":"20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc6577-a26c-4977-8291-e9d9298e7554","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"A határállomáson kellett újraéleszteni egy férfit Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","shortLead":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","id":"20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96500-0e15-496c-95c5-df4c4fdc185c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:33","title":"Helikopterek közé csapódott egy repülőgép a világ legextrémebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó. Egy modellről, amelynek árából akár egy normál személyautót is vásárolhatunk. ","shortLead":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó...","id":"20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f5969-d4a2-45e1-8653-ba9de10e6cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","timestamp":"2019. április. 15. 06:41","title":"Nem gyerekjáték, pedig annak tűnhet ez a pécsi remekmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]