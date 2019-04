Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"933e6d66-8824-424a-a9a9-7b79b69e00fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több helyen tilos műanyag szívószálat árulni, egy vietnami üzletember pedig felismerte a nagy üzleti lehetőséget ebben.","shortLead":"Egyre több helyen tilos műanyag szívószálat árulni, egy vietnami üzletember pedig felismerte a nagy üzleti lehetőséget...","id":"20190418_A_fu_lesz_a_megoldas_ha_betiltjak_a_muanyag_szivoszalakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933e6d66-8824-424a-a9a9-7b79b69e00fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd6fc8-b94b-4ffa-acd5-be055b034342","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_fu_lesz_a_megoldas_ha_betiltjak_a_muanyag_szivoszalakat","timestamp":"2019. április. 18. 10:27","title":"A fű lesz a megoldás, ha betiltják a műanyag szívószálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma 18 órakor leteszik a munkát 25 kórház sürgősségi osztályán a francia fővárosban – így határozott hét szakszervezet. 