[{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz, a jelek szerint erre többé már nem kell várni.","shortLead":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz...","id":"20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2821240f-ced9-4bdc-a415-f9e55e11a3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","timestamp":"2019. április. 24. 09:03","title":"Elkaszálta a Microsoft a funkciót, ami a Windows 10 nagy újdonsága lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép gesztus.","shortLead":"Szép gesztus.","id":"20190423_Felajanlotta_fizeteset_a_Haladas_kapusa_a_Sri_Lankai_aldozatoknak_es_csaladjaiknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad232d6b-80ff-4549-9c6d-4ef0ce4d800f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Felajanlotta_fizeteset_a_Haladas_kapusa_a_Sri_Lankai_aldozatoknak_es_csaladjaiknak","timestamp":"2019. április. 23. 09:59","title":"Felajánlotta fizetését a Haladás kapusa a Srí Lanka-i áldozatoknak és családjaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra repítette a Huawei P30 Prót.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra...","id":"20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29633b70-5318-42ef-a2af-c637663eb267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","timestamp":"2019. április. 23. 08:33","title":"Videó: Szétszedték a Huawei P30 Prót, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","shortLead":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","id":"20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0c601-d7d3-4788-b9e7-38b3c569fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","timestamp":"2019. április. 23. 10:22","title":"Semjén Zsolt: Az európai identitás része az iszlámmal szembeni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","shortLead":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","id":"20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cb89fd-eb81-4fc9-95a7-821dad51f0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Az Iszlám Állam vállalta magára a Srí Lanka-i merényleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten meglehet a szerződésmódosítás, az irtó cég forrásokat kaphat, hogy a tisztiorvos által sürgetett fertőzésveszély-megszüntetés megvalósulhasson.\r

\r

","shortLead":"A jövő héten meglehet a szerződésmódosítás, az irtó cég forrásokat kaphat, hogy a tisztiorvos által sürgetett...","id":"20190424_Karacsonnyal_veszekszik_a_fovaros_patkanyugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c081030-bbe3-4a0b-bbe1-297d5628732a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Karacsonnyal_veszekszik_a_fovaros_patkanyugyben","timestamp":"2019. április. 24. 11:09","title":"Karácsonnyal veszekszik a főváros patkányügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell fizetnie és nyilvánosan elégtételt adnia. ","shortLead":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell...","id":"20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d04ca3e-7e57-4e40-9d3c-52df4918ab09","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert, amiért megsértette a hódmezővásárhelyi kórház hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]