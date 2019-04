Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","shortLead":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","id":"20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75c3123-5645-4264-8a37-a1b5a73db987","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Macklemore is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot csúszik a régóta várt új otthon átadása, és/vagy csak azt követően derül ki, hogy az nem olyan minőségű, mint amilyet megrendeltünk. Van megoldás arra, hogy ezekben a helyzetekben ne egy kétes kimenetelű perben kelljen megpróbálni bizonyítani az igazunkat. ","shortLead":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot...","id":"mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83066c33-52d9-4cb0-99be-01f0a06fd42e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","timestamp":"2019. április. 25. 07:30","title":"Ferde a fal az új lakásban? Így egyenesbe kerülhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak majd hozzá. ","shortLead":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak...","id":"20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51055387-f5e3-40e9-a995-217eac7d8365","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","timestamp":"2019. április. 24. 17:34","title":"Tagadják, hogy a Trianon-emlékmű miatt bontanának bele az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d989196d-181b-4884-9879-7f0dc45c7c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pennsylvaniában történt esetről a bíró elmondta: ez az egyik leggusztustalanabb állatkínzási ügy, amivel a munkája során találkozott. ","shortLead":"A Pennsylvaniában történt esetről a bíró elmondta: ez az egyik leggusztustalanabb állatkínzási ügy, amivel a munkája...","id":"20190425_Bortonbuntetes_bunugy_rendorseg_allatok_kozosules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d989196d-181b-4884-9879-7f0dc45c7c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c4db54-52ee-4806-b4f7-0b12d495fbf1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Bortonbuntetes_bunugy_rendorseg_allatok_kozosules","timestamp":"2019. április. 25. 08:10","title":"Lecsuktak három férfit, mert évekig kutyákkal, lovakkal és kecskékkel közösültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","shortLead":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","id":"20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561d8e71-a2b3-4c0a-a058-7afe52045aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e3324-0a71-49f2-886a-b71ac97d3087","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"R. Gábor azóta Sz. Gábor lett, még a '90-es években lőtt le egy férfit, hogy elrabolja Porschéjét. Tavaly egy autókereskedést rabolt ki, így újra börtönbe kell mennie.","shortLead":"R. Gábor azóta Sz. Gábor lett, még a '90-es években lőtt le egy férfit, hogy elrabolja Porschéjét. Tavaly...","id":"20190424_Ujabb_kilenc_evre_megy_bortonbe_a_porsches_gyilkos_ezuttal_rablas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715e3324-0a71-49f2-886a-b71ac97d3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9a88f-ad9d-4655-a23b-c5b6aadf61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Ujabb_kilenc_evre_megy_bortonbe_a_porsches_gyilkos_ezuttal_rablas_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 20:16","title":"Újabb kilenc évre megy börtönbe a porschés gyilkos, ezúttal rablás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyetlen beteg sem ébred fel egyszerűen kómából 27 év után – közölte a Spiegel Online hírportállal Friedemann Müller, a németországi Bad Aiblingben lévő klinika orvosa. Az elmúlt évben ő kezelte azt a nőt, aki 27 évig volt éber kómában.","shortLead":"Egyetlen beteg sem ébred fel egyszerűen kómából 27 év után – közölte a Spiegel Online hírportállal Friedemann Müller...","id":"20190425_eberkoma_munira_abdulla_ebredes_kezeloorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc97aa12-5c08-4ef0-9986-ac27c43896ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_eberkoma_munira_abdulla_ebredes_kezeloorvos","timestamp":"2019. április. 25. 06:14","title":"Megszólalt a 27 év után felébredt nő orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz \"migránsozás\" is. ","shortLead":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt...","id":"20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d62eb-781b-402e-9f21-98c2bd92deb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Sziget: hét napra kilenc headliner jut, de a világhírű csimpánzkutató is fellép a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]