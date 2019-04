Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy – válaszolta az MSZP az Indexnek, amely azt kérdezte a párttól, lesz-e követkeménye annak, hogy a párt parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó gyakorlatilag az összes Fidesz-szavazót lepatkányozta.","shortLead":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha...","id":"20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519209b-2f96-48fd-a2e2-ed789571b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","timestamp":"2019. április. 27. 12:06","title":"Bangóné patkányozásának addig nem lesz következménye, amíg a Fideszben marad Pócs és Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250 emberéletet követelő robbantásos merényleteket húsvétvasárnap. Közben kiderült, hogy egy razzia során a terroristák családjukkal együtt felrobbantották magukat.","shortLead":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250...","id":"20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d146a615-f63f-4f5f-9c39-581752164e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 27. 21:24","title":"Hat gyerek holttestére bukkantak a házban, amit lerohantak a srí lanka-i kommandósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","shortLead":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","id":"20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98611c38-8def-455e-9ae6-08e931f058b6","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","timestamp":"2019. április. 28. 19:32","title":"Itt vannak a képek az idei I Bike Budapest 2019-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd21fc8-6080-48b3-8aa5-446a06a688e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Győri Audi ETO KC végig vezetve 33-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I szombati játéknapján, ezzel biztosította újabb címvédését.\r

