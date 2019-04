Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de91da7-ade0-4d4c-be84-47bd58b480d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb film elismerésével együtt összesen négy díjat kapott a Rossz versek, hármat az Egy nap. ","shortLead":"A legjobb film elismerésével együtt összesen négy díjat kapott a Rossz versek, hármat az Egy nap. ","id":"20190429_Tarolt_a_Rossz_versek_a_Magyar_Filmdijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de91da7-ade0-4d4c-be84-47bd58b480d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e103d-18ae-4af5-9474-14e151b2f821","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Tarolt_a_Rossz_versek_a_Magyar_Filmdijon","timestamp":"2019. április. 29. 06:27","title":"Tarolt a Rossz versek a Magyar Filmdíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője előtt töltött idő. Persze harmadik fél alkalmazásai is használhatók erre, azonban úgy tűnik, ez nem nagyon tetszik az Apple-nek.","shortLead":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője...","id":"20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1785ac7-2dae-4a3d-8ac1-d7ad8bf04d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Durva vád: csendben ellehetetlenít az Apple rivális alkalmazásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rögzíteni kell a lehajtható részt, különben bajuk lehet a gyerekeknek.","shortLead":"Rögzíteni kell a lehajtható részt, különben bajuk lehet a gyerekeknek.","id":"20190430_Figyelmeztet_az_IKEA_harom_gyerek_is_leesett_a_rosszul_osszeszerelt_pelenkazoasztalrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838edc39-4a40-4e2e-a900-afcc06e64ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Figyelmeztet_az_IKEA_harom_gyerek_is_leesett_a_rosszul_osszeszerelt_pelenkazoasztalrol","timestamp":"2019. április. 30. 07:54","title":"Figyelmeztet az IKEA: három gyerek is leesett a rosszul összeszerelt pelenkázóasztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Februárban készülhetett az az adatbázis, amit egy Microsoft-szerveren talált két kiberbiztonsági kutató.","shortLead":"Februárban készülhetett az az adatbázis, amit egy Microsoft-szerveren talált két kiberbiztonsági kutató.","id":"20190429_adatbazis_kiberbiztonsag_egyesult_allamok_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe5d030-e5d6-4131-8eed-e22821cfa307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_adatbazis_kiberbiztonsag_egyesult_allamok_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 29. 20:03","title":"Óriási adatbázisra bukkantak: 80 millió amerikai háztartásról került ki információ a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","shortLead":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","id":"20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92b6401-b7cd-46c9-a448-7d318b7806dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","timestamp":"2019. április. 30. 12:33","title":"Titkos hátsó ajtót találtak a Huawei routereiben, az otthoni hálózathoz is hozzáférhettek a cég emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal a fehéroroszoktól kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott.","shortLead":"Ezúttal a fehéroroszoktól kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott.","id":"20190430_hoki_vb_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_nurszultan_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca1517c-660b-4128-9e0c-4a19732b98ba","keywords":null,"link":"/sport/20190430_hoki_vb_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_nurszultan_vereseg","timestamp":"2019. április. 30. 18:05","title":"Újabb magyar vereség a hokivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók leveleihez – milliókat lophattak az áldozatoktól.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók...","id":"20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d0dcd-8605-49e7-bf6a-b616d5984d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","timestamp":"2019. április. 30. 16:03","title":"Nemcsak a leveleket olvasgatták, Bitcoint is loptak a hackerek a böngészős Outlook feltörésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]