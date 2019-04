Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók leveleihez – milliókat lophattak az áldozatoktól.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a hackerek – akik januártól márciusig fértek hozzá a böngészős Outlook-felhasználók...","id":"20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375109f9-d09c-4da4-893f-a9b159dd64e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d0dcd-8605-49e7-bf6a-b616d5984d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_microsoft_outlook_levelezorendszer_email_adatlopas_kriptopenz_bitcoin","timestamp":"2019. április. 30. 16:03","title":"Nemcsak a leveleket olvasgatták, Bitcoint is loptak a hackerek a böngészős Outlook feltörésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai védelmi miniszter közölte, ha kell, a hadsereg fegyverrel fog rendet tenni a latin-amerikai ország fővárosában, Caracasban.","shortLead":"A venezuelai védelmi miniszter közölte, ha kell, a hadsereg fegyverrel fog rendet tenni a latin-amerikai ország...","id":"20190430_A_venezuelai_vedelmi_miniszter_fegyverhasznalattal_fenyegetozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63082705-71a2-4af3-9d99-35557aec90de","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_A_venezuelai_vedelmi_miniszter_fegyverhasznalattal_fenyegetozik","timestamp":"2019. április. 30. 20:58","title":"A venezuelai védelmi miniszter fegyverhasználattal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a \"haszonhúzókhoz\" vándorolt. ","shortLead":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz...","id":"20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b697c-253d-4eaa-ba31-eebdf8199fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Adócsaló őrző-védő céghálót fejtett fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig mit csinált. Idén áprilisban felszámolás alá került, de most sem lehet majd többet megtudni a működéséről. ","shortLead":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig...","id":"20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb658a5-bfed-41b3-a1a5-112f8734d108","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 10:46","title":"Felszámolják az alig ismert állami céget, amire 3 milliárd forint közpénz ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","shortLead":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","id":"20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18005156-c616-468d-b8ef-dbda0342b8e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","timestamp":"2019. április. 29. 10:50","title":"Budapesti járatokat nem érint az újabb pilótasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]