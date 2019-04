Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is egy szoftverfrissítést, egyúttal viszont egy új problémát is.","shortLead":"Panaszkodtak a felhasználók, hogy nem elég gyors a Nokia 9 PureView ujjlenyomat-olvasója. Kaptak is...","id":"20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69695eb-6644-4b57-b80d-e333cd4e60f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee53fa0d-6559-482d-b18b-dfa439b27404","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_szotverfrissites_utan_becsaphato_a_nokia9_pureview_ujjlenyomatolvasoja","timestamp":"2019. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabb lett, viszont becsapható a Nokia csúcstelefon ujjlenyomat-olvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","id":"20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e810d-872b-42c5-89d5-3f19fe614d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","timestamp":"2019. április. 29. 07:07","title":"370 milliós műemlékházat venne Tiborcz a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","shortLead":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","id":"20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29aac75-d628-419c-8d22-8cb586639fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","timestamp":"2019. április. 30. 13:30","title":"A telefonját töltötte, ezért áramtalanította a fénysorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasításra tiltották meg a hozzátartozóknak, hogy az intézményekben uralkodó állapotokról fotókat készítsenek. ","shortLead":"Központi utasításra tiltották meg a hozzátartozóknak, hogy az intézményekben uralkodó állapotokról fotókat készítsenek. ","id":"20190430_TASZ_Jogszerutlenul_tiltjak_a_korhazak_a_fenykepezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903d346-ac8e-41af-86bd-4c86e906633d","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_TASZ_Jogszerutlenul_tiltjak_a_korhazak_a_fenykepezest","timestamp":"2019. április. 30. 15:23","title":"TASZ: Jogszerűtlenül tiltják a kórházak a fényképezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek? Mindkét iránymutatás neves kutatótól származik. De hol az igazság?","shortLead":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek...","id":"20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49d8c-cc21-4390-94c6-6b598fef88e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","timestamp":"2019. április. 28. 20:00","title":"A sikerhez gyakorlás kell, vagy jó gének? Kinek hihetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár Kisvárdára az ukrajnai magyar beteg”. Most válaszolt a kórházigazgató.","shortLead":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár...","id":"20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3520b24-e461-49f7-a702-2ed3f4741854","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","timestamp":"2019. április. 29. 09:15","title":"Titkolja a kisvárdai kórház, mennyi ukrán-magyar kettős állampolgárt láttak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]