[{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki a megengedett időn túl várakozik, vagy egyáltalán nem vett parkolójegyet, illetve ha jegy nélkül még időn túl is parkol. ","shortLead":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki...","id":"20190507_kerekbilincs_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d68db9b-2eb1-41fe-9415-7eed86a6cc28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_kerekbilincs_ombudsman","timestamp":"2019. május. 07. 17:20","title":"Az egyik törvény szerint lehet, egy másik szerint nem lehet felrakni kerékbilincset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","shortLead":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","id":"20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ff88b-409b-4197-8ad9-ef55c39af25f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","timestamp":"2019. május. 07. 08:57","title":"Megjöttek a 2019-es magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó, ha egy bejegyzését szerinte jogtalanul törölték. De nem ez lesz az egyetlen változás a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó...","id":"20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93060d1-d426-49cb-be7c-6a1614c5a960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","timestamp":"2019. május. 07. 19:33","title":"Harcba indul az Instagram az álhírek ellen, de a felhasználók is kapnak majd egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést a természet globális állapotáról.","shortLead":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést...","id":"20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf65c9b-7e2a-4637-b9f4-1530359c7841","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Megkongatta a vészharangot az ENSZ: egymillió állat- és növényfaj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","shortLead":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","id":"20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d5bbfe-7f97-4126-8e09-d1e993c9e794","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Felhúzta a redőnyt, a szemben lévő házba épp akkor csapott bele a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet Explorer 6-ot. Az üzenetet néhány \"lázadó\" fejlesztő írta, és sokkal jobb eredményt értek el, mint amire számítottak.","shortLead":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet...","id":"20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f53dcb-2aa9-4f64-8b25-eae6f1fdd67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","timestamp":"2019. május. 07. 09:03","title":"Kiderült a titok: így véreztette ki a YouTube az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","shortLead":"A betegség kezelhető, megelőzhető a legtöbb esetben.\r

\r

","id":"20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c708b3-205a-4ea7-9338-432a9dba0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928ca006-d618-4ccb-9a6f-7b01703dd1a1","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Aranyer_a_felnott_lakossag_felet_erinti_megsem_beszelunk_rola","timestamp":"2019. május. 08. 11:12","title":"Aranyér: a felnőtt lakosság felét érinti, mégsem beszélünk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]