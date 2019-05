Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem variálták túl a japánok. ","shortLead":"Nem variálták túl a japánok. ","id":"20190509_honda_elektromos_auto_e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abad8d2-04c5-45a3-8cea-172a56337fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_honda_elektromos_auto_e","timestamp":"2019. május. 09. 10:18","title":"Mondjuk úgy, meglepő nevet kapott az első villany Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","shortLead":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","id":"20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2d152b-8d9b-47a0-ac41-6713a25c37d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:02","title":"A reptéri buszon vezetik be először a BKK új mobiljegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","shortLead":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","id":"20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7927ac73-1659-47ef-9d88-03f411812a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","timestamp":"2019. május. 09. 09:24","title":"Magyar Gárda-szerű önvédelmi szervezetet alapít a Mi Hazánk mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome böngészőkből is indítható. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome...","id":"20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf54bc3-aa61-4698-bd62-dbc0fb6c67e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","timestamp":"2019. május. 08. 19:33","title":"Böngészőből is játszható végre a Minecraft, mutatjuk, hova kattintson hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce872034-f414-4db6-9182-98506c61a4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190509_Orban_es_a_nagyszebeni_szalamitaktika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce872034-f414-4db6-9182-98506c61a4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918ba40-364e-4b1e-8f9f-d5c7de07985d","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Orban_es_a_nagyszebeni_szalamitaktika","timestamp":"2019. május. 09. 15:06","title":"Orbán és a nagyszebeni szalámitaktika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész gazdaságot felpörgeti.","shortLead":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész...","id":"20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cb4e80-0ac3-4499-80ea-9a8a3de7d5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","timestamp":"2019. május. 08. 09:46","title":"Eddig is erős volt a magyar ipar, de most még jobban rákapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","shortLead":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","id":"20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05910c-37af-4441-84e1-b7931dce372c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. május. 09. 16:41","title":"Navracsics örül, hogy nem kell most eldöntenie, belépjen-e a Fideszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]