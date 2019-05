Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó, ha egy bejegyzését szerinte jogtalanul törölték. De nem ez lesz az egyetlen változás a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó...","id":"20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93060d1-d426-49cb-be7c-6a1614c5a960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","timestamp":"2019. május. 07. 19:33","title":"Harcba indul az Instagram az álhírek ellen, de a felhasználók is kapnak majd egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz, annyira azért nem, hogy rohanjanak érte a vásárlók. ","shortLead":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz...","id":"20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea584-77ef-4083-a56c-99f96b24e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","timestamp":"2019. május. 08. 20:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosszemüveget, bár nem fognak érte tolongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet jelentkezni.","shortLead":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet...","id":"20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e54d4c-b2e4-4d34-bdbf-ad9337f0cac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","timestamp":"2019. május. 08. 15:32","title":"A BKK lecserél néhány tízéves, magyar gyártású buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp belenevelte a hitet a labdarúgóiba.","shortLead":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen...","id":"20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c24-a6f3-4616-842c-8b60214a0d17","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. május. 08. 13:01","title":"Mourinho: A Liverpool sikere a szív és a lélek, meg Klopp diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég nem fellebbez.","shortLead":"A cég nem fellebbez.","id":"20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d396246a-2506-4399-abdb-e89fd865dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","timestamp":"2019. május. 07. 19:45","title":"Dízelbotrány: félmilliárd eurós büntetést szabtak ki a Porschéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete a szabadon bocsátásukat követeli, az embertelen körülmények között tartott emberek körében járvány ütötte fel a fejét, és őreik is lőttek rájuk.\r

\r

","shortLead":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó...","id":"20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f63c06-e710-4d62-a5e9-2da2a37f258d","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Jarvanyok_lovoldozo_orok__illegalis_migransok_szabadon_engedeset_keri_az_ENSZ_Jementol","timestamp":"2019. május. 07. 17:18","title":"Járványok, lövöldöző őrök – illegális migránsok szabadon engedését kéri az ENSZ Jementől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája. A jelenségről többek videókat és képeket készítettek. ","shortLead":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája...","id":"20190508_porvihar_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddffef-181f-45ee-b420-4de2c7d08d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_porvihar_ausztralia","timestamp":"2019. május. 08. 16:33","title":"Döbbenetes felvételek jöttek az ausztrál várost beborító porviharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]