Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","shortLead":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","id":"20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f123e90-873c-4542-9f70-61685a4701a8","keywords":null,"link":"/elet/20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","timestamp":"2019. május. 08. 20:57","title":"Az megvan, hogy a magyarok már Denerisznek is nevezhetik a lányukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett kis kódrészleteket, amelyek oldalakon átívelve követnek nyomon minket netezés közben.","shortLead":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett...","id":"20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74942202-b94e-4ef6-913f-9ddfc945db69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. május. 09. 11:33","title":"A Chrome böngésző új funkciója betesz majd a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","shortLead":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","id":"20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8769766-29fb-4378-a1db-0fb9383a8e68","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","timestamp":"2019. május. 10. 12:25","title":"Megkérdezték az utca emberét, mit szólna a Homo sapiens kihalásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt viszont igyekszik kizárólagossá tenni.","shortLead":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt...","id":"20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02944745-cbc1-4e36-9ccf-052dd1a47c26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","timestamp":"2019. május. 10. 11:47","title":"Saját nevén védetne le rendezvényeket Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája. A jelenségről többek videókat és képeket készítettek. ","shortLead":"Pillanatok alatt sötétségbe borult Mildura, miután az ausztrál várost egy komoly porvihar érte el néhány órája...","id":"20190508_porvihar_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4841b487-7839-4dcd-a08c-ccefe1d0f0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddffef-181f-45ee-b420-4de2c7d08d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_porvihar_ausztralia","timestamp":"2019. május. 08. 16:33","title":"Döbbenetes felvételek jöttek az ausztrál várost beborító porviharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány minisztereként, amely minden vele nem egyetértő pártot bevándorláspártiként bélyegez meg, és minden kérdést a bevándorlásra vezet vissza.","shortLead":"Sajnos kevés az észérv az EU kihívásairól, mondta el a külügyminiszter az NKE konferenciáján – egy olyan kormány...","id":"20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784035b8-0063-4275-ba51-e4db8b4be9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Szijjarto_a_versenyt_felti_Europaban_es_racionalis_vitat_szeretne","timestamp":"2019. május. 09. 11:41","title":"Szijjártó a versenyt félti Európában, és racionális vitát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a közönség szombattól november 24-ig láthat majd.","shortLead":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar...","id":"20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49211191-3a5b-43af-8938-a249934132ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","timestamp":"2019. május. 10. 07:00","title":"Fantáziakamerákkal nyílt meg a Velencei Biennálé magyar pavilonja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]