Indokoltnak tartja, de jelenleg nem áll módjában nagyszabású, átfogó vizsgálatot kezdeni a Honvédkórházban, hivatala ugyanis költözik – válaszolta az alapvető jogok biztosa az LMP-s Demeter Márta beadványára. A politikus azért fordult még márciusban Székely Lászlóhoz, mert tarthatatlannak tartja a Honvédkórház sürgősségi osztályán kialakult helyzetet.

A Jövő Tv-nek Demeter azt mondta, nem hagyja annyiban a dolgot, az ügy fontosságára való tekintettel ismét kezdeményezni fogja az átfogó vizsgálat megindítását. Hozzátette azt is: az elmúlt napok hírei is azt mutatják, hogy a helyzet továbbra is megoldatlan.

Ezzel a politikus arra utalhatott, amit a hétvégén Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő írt a 444.hu-n: állítása szerint az intézmény szombaton és vasárnap sem vállalta az ügyeletet a politraumatizált, azaz többszörösen sérült betegek részére. A Népszava úgy tudja, később a Dél-pesti Centrumkórház Merényi úti traumatológiája, majd a Szent János Kórház is jelezte, hogy nem tud ilyen pácienseket fogadni.

A hvg.hu erre vonatkozó kérdésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) azt közölte, hogy "álhírek jelentek meg a fővárosi sürgősségi ellátásról, a rendszer ugyanis a hétvégén is tökéletesen működött".

Azt ugyanakkor elismerték, hogy a Honvédkórház a sokszorosan sérült és/vagy gerincsérült betegek ügyeleti és akut ellátásában segítséget kért. "Mivel ilyen esetekben a szolgáltatók rendszerszerűen helyettesítik egymást, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ más helyettesítő intézményeket jelölt ki. Így a hétvégén nem volt zavar a fővárosban a traumatológiai betegek ellátásában, hiszen több helyettesítő kórház is fogadta őket szükség esetén" – fűzték hozzá.