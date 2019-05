Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme a hoaxkvíz, melyből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben.","shortLead":"Íme a hoaxkvíz, melyből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben.","id":"20190513_urbanlegends_hoaxkviz_2019_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ead082-04c3-4cdf-a625-b2ffb2bfd853","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_urbanlegends_hoaxkviz_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 13. 19:03","title":"Kvíz: 10 dolog, amivel könnyen lehet, hogy átverték az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport.","shortLead":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével...","id":"20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2642c055-492b-4d49-8d1b-ca7275e53492","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 13. 09:56","title":"3 milliárdot elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN szerint az amerikaiak minden alacsonyabb szintű találkozón felvetik a magyar jogállamiság helyzetét.","shortLead":"A CNN szerint az amerikaiak minden alacsonyabb szintű találkozón felvetik a magyar jogállamiság helyzetét.","id":"20190513_CNN_Tanacsadoi_figyelmeztettek_Trumpot_hogy_ne_legyen_tul_bizalmaskodo_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afd1921-b1f9-4dea-86d2-443e239a229c","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_CNN_Tanacsadoi_figyelmeztettek_Trumpot_hogy_ne_legyen_tul_bizalmaskodo_Orbannal","timestamp":"2019. május. 13. 19:52","title":"Tanácsadói figyelmeztették Trumpot, hogy ne legyen túl bizalmaskodó Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad158edd-e29b-4950-9479-ec02c7af3fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha olyan mélyre nem merültek még a világ tengereiben, mint most Victor Vescovo. 