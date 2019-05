Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz engedély nélkül plakátol.

Nehéz helyzetben vannak az oszlopokon úgynevezett "elefántfülekkel" kampányolni akaró ellenzéki pártok, miután tavaly szeptembertől csak az oszlopok tulajdonosainak hozzájárulásával lehet plakátolni – derül ki a Népszava cikkéből.

A lap arról ír, hogy több helyen elutasították az ellenzéki pártok kérését az önkormányzatok, hogy plakátokat helyezhessenek ki a villanyoszlopokra, és van, ahonnan választ sem kaptak az oszlopok tulajdonosaitól.

Az MSZP-nek Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros és Kecskemét megengedte, hogy plakátokat helyezzenek ki az önkormányzati tulajdonú oszlopokra, de Pécs nem engedélyezte.

A miskolci önkormányzat arra hivatkozott, hogy épp most írják össze az önkormányzati villanyoszlopokat, és csak a folyamat lezárulta után döntenek a kérdésről. Az EP-választásokig tíz nap van.

Kaposvár polgármestere, Szita Károly közölte, hogy politikai reklámok nem kerülhetnek az oszlopokra.

A párt több megyei jogú várostól nem is kapott választ.

A VI. kerületi önkormányzat szerint a DK megsértette a reklámozási szabályokat, mert az Andrássy úti kandelábereken hirdet, de a párt szerint hivatalos, írásos engedélyük van az Andrássy úti oszlopokat tulajdonló önkormányzati cégtől arra, hogy plakátolhatnak.

A villanyoszlopok mintegy harmadát birtokló Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. közzétette ugyan, milyen feltételekkel plakátolhatnak a pártok, de az MSZP hiába kérte az írásbeli engedélyt a plakátok kihelyezésére, a társaság majdnem két hete nem válaszol. A lap úgy tudja, más pártoknak sem.

A magánkézben lévő szolgáltatók (Elmű, E.On) oszlopait Garancsi István cége, az Esma Zrt. bérli, amely egyetlen formációnak sem engedélyezte a reklámok elhelyezését, a Fidesz viszont ennek ellenére is plakátolt az Esma által bérelt felületekre, a cég pedig nem szedte le a reklámokat.

Emiatt a DK kifogást is emelt a Pest Megyei Választási Bizottságnál, amely igazat adott a pártnak, és eltiltotta az Esmát a jogsértéstől, de a reklámcég fellebbezett, mondván, nem felelős az engedély nélküli plakátolásért. Mivel azonban az Esma nem szedte le a Fidesz hirdetéseit, elvileg a többi párt engedély nélküli plakátjait is békén kell hagynia, a pártok pedig a jelek szerint élnek is a lehetőséggel, noha Dobrev Klára, a DK listavezetője a hvg.hu-nak azt mondta, csak engedéllyel plakátolnak.