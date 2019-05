Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","shortLead":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","id":"20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599af22-c223-49cb-b287-558a47af6899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","timestamp":"2019. május. 22. 18:21","title":"A héten másodszor drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","shortLead":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","id":"20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec0db6-ce0f-44cd-8824-536c8fbc42df","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","timestamp":"2019. május. 23. 17:15","title":"Kötelező nyelvvizsga: a kormány a lovak közé hajította a gyeplőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201921_tessek_valasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61956530-d1dd-4a73-8858-a9a7d0e59e25","keywords":null,"link":"/itthon/201921_tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 23. 12:00","title":"Kocsis Györgyi: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomoz a rendőrség. ","shortLead":"Nyomoz a rendőrség. ","id":"20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08657467-7512-486b-b4db-ecb0d5ce0a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fc1816-b8c2-4d6a-8dd1-ac16b813d343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Eljaras_indult_az_M7esen_szaladgalo_lovak_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 11:55","title":"Eljárás indult az M7-esen szaladgáló lovak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és már a látogatók is megnézhetik.\r

\r

","shortLead":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és...","id":"20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a93c59-4bf6-47cd-aa56-3420ea6d6c71","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. május. 23. 12:41","title":"Újabb fehér oroszlán született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","shortLead":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","id":"20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f3c1c-69f3-48a3-b2ca-e5ffffde4486","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","timestamp":"2019. május. 23. 14:05","title":"Geoffrey Rushnak minden idők legnagyobb rágalmazási kártérítését ítélték meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","shortLead":"Egy 40 éves nő ellopott egy lakóautót, majd ámokfutást rendezett, mindezt két kutyával.","id":"20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15255ef-2b0f-45d2-a0a6-e5181c1d9a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05330e14-1e43-492e-b5cb-0823c179a9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Harom_serult_hat_utkozes_az_orult_amerikai_autos_uldozes_merlege","timestamp":"2019. május. 23. 10:36","title":"Három sérült, hat ütközés az őrült amerikai autós üldözés mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]